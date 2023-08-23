الأربعاء 23 أغسطس 2023
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حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة معاون أمن حاول قتل 3 أشقاء بالجيزة

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، أولى جلسات محاكمة معاون أمن شرع في قتل 3 أشقاء، إثر مشاجرة نشبت بينهما لخلافات الجيرة بمنطقة الوراق.


وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 6629 لسنة 2022 جنايات الوراق، إلى "محمد. ص"، 37 سنة - معاون أمن ثالث، أنه في يوم 30 أبريل من العام الماضي شرع في قتل المجني عليهما "يحيى. م"، وشقيقه "محمود" من غير سبق إصرار ولا ترصد بأنه على أثر مشاجرة فيما بينهما تعدى عليهما بالضرب مستخدمًا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "الشومة" بأن كال لكلًا منهما ضربة استقرت برأسهما قاصدًا إزهاق روحهما مما أسفر عنه إصابتهما، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج.

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تفاصيل التحقيقات في اتهام معاون أمن بالشروع في قتل ٣ اشقاء 


وتابعت التحقيقات أن المتهم ضرب شقيق الأول والثاني المجني عليه "أحمد" مستخدمًا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "شومه" بأن كال له ضربة استقرت برأسه فأحدثت به إصابته، والتي أعجزته عن أداء أشغاله الشخصية مده لا تزيد عن عشرين يومًا.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص "شومه" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.


وشهد المجني عليه الأول في التحقيقات بأنه خلال تواجده بالطريق العام حضر المتهم وافتعل معه مشاجرة على إثرها تعدى عليه بالضرب باستخدام شومه، بأن كال له ضربة استقرت برأسه فأحدثت به إصابته، كما تعدى على شقيقيه الاثنين بذات الأداء المستخدمة في الواقعة.

 

الوراق محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة معاون أمن شرع في قتل 3 أشقاء جنايات الوراق

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