الأربعاء 23 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

بسبب سوء التنظيم، انسحاب الموسيقار عمر خيرت من حفل التجمع احتراما للجمهور

الموسيقار عمر خيرت،
الموسيقار عمر خيرت، فيتو

انسحب الموسيقار الكبير عمر خيرت، من الحفل الذي كان من المفترض أن يحييه أمس الثلاثاء في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة وذلك احترامًا وتقديرًا لجمهوره، حسب البيان الذي أصدره الموسيقار وأكد فيه أسباب انسحابه من الحفل، وأرجع الأمر إلى سوء تنظيم الحفل من قبل الشركة المنظمة.

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ونشرت صفحة الموسيقار الرسمية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اعتذارًا لجمهوره جاء نصه "نظرًا لسوء تنظيم الحفل وعدم احترام الشركة المنظمة له ولجمهوره، يعتذر الموسيقار لجمهوره عما حدث ويعتبر ذلك غير لائق بالجمهور أو به والفرقة الموسيقية".

 

وجاء في الاعتذار الذي نشره الموسيقار الكبير عبر صفحته الرسمية “يعلن الموسيقار عمر خيرت انسحابه من الحفل الذي كان مزمعًا إقامته في فندق (…) نظرًا لسوء تنظيم الحفل من قبل الشركة المتعاقد معها وعدم احترامها له ولجمهوره. ذلك ويعتذر الموسيقار لجمهوره عما حدث ويعتبر ذلك غير لائق بالجمهور أو به والفرقة الموسيقية”.


وكان الحفل من المقرر أن يبدأ في الثامنة والنصف، وقد شهد تكدسًا شديدًا من الجمهور على بوابات الدخول منذ السادسة وامتدت صفوف الحضور لمسافات طويلة أمام القاعة حتى يتسنى لهم الوصول للمقاعد المخصصة؛ والتي لم تكن كافية للأعداد الموجودة، مما أثار استياء الكثيرين وبدأت تتعالى الأصوات.
 

وأكد البعض، أن الرسم الموضح على الصفحة المخصصة بالحجز يظهر القاعة على أنها مدرجة عكس ما وجدوه وهي صفوف متساوية ممتدة بعرض القاعة التي تستوعب ما يقرب أو يزيد على ألف فرد.


كما أشار البعض بتدني مستوى التنظيم الذي لا يليق بقيمة الموسيقار الكبير وأن حفلاته التي تقام في الأماكن العامة مثل القلعة تتسم بالاحترافية وحسن التنظيم.
 

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