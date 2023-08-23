وزارة العمل: ختام برنامج تدريبي للفتيات وتفعيل مبادرة رواد النيل بالمنوفية



شهدت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، فعاليات ختام الدورة التدريبية المجانية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والخياطة بقرية "زاوية الناعورة " مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها وزارة العمل لتأهيل الشباب لسوق العمل، وكذلك المشاركة فى فعاليات مبادرة "رواد النيل" بالتنسيق مع المحافظة وبنك مصر والجهات الشريكة، والتي تهدف إلى خفض معدلات البطالة ودعم التدريب المهنى والتسويق والمعارض لخلق فرص عمل للشباب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتأهيلهم لدخول سوق العمل على المهن المطلوبة بداخله، وكذلك العمل على إصقال مهاراتهم وتوعيتهم بأهمية التدريب من أجل التشغيل ومساعدتهم فى عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة لتحسين مستويات معيشتهم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة..

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مديرية العمل بالمنوفية

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه شهد فعاليات ختام الدورة التدريبية التى تقدمها للفتيات من أبناء المحافظة، وذلك فى إطار اهتمام المديرية بمتابعة مراكز التدريب المهنى والبرامج التدريبية المقدمة للشباب، والحرص على تدريبهم وتنمية مهاراتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير للمديريات فى لقائه الأخير معهم بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى وفرص عمل حقيقية ولائقة لهم تؤهلهم لدخول سوق العمل الداخلى والخارجى مع إعطاء الأولوية في تلك الفرص لذوى الهمم للاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم،وانه حضر الفعاليات محمود زيدان مدير منطقة العمل، وهدى فرغلى مدير عام مراكز التدريب، والمسؤولين عن الوحدة المتنقلة بالشهداء، مؤكدًا أن المستهدف خلال الفترة القادمة تدريب اكبر عدد من المتدربات على مهنة التفصيل والخياطة، وجميع المهن المتاحة في مراكز التدريب والوحدات المتنقلة، وذلك من أجل تأهيلهم لسوق العمل وفتح ميادين العمل لهم بسهولة، والمساهمة في خفض معدلات البطالة، بتخريج دفعات من الشباب قادرين على العمل بناء على ما تلقوه من برامج تدريبية نظرية وعملية خلال الدورات، ومنوهًا أنه يتم عقد اختبار للمتدربات في نهاية الدورة تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، بالإضافة إلى تسليمهم شهادات معتمدة باجتياز التدريب المهنى..

فرص عمل للشباب

وأضاف مدير المديرية،في نفس السياق،وفي إطار سعي المديرية للنهوض بتدريب الشباب لخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة والتأهيل لسوق العمل، جرى تفعيل مبادرة "رواد النيل" بالتنسيق مع المحافظة وبنك مصر والجهات الشريكة للمديرية وذلك بتعاون مشترك مع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية ومديرى مراكز تنمية الريف والتنمية المستدامة والطاقة الجديدة والمتجددة وممثلى جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، تلك المبادرة التي تهدف لخفض معدلات البطالة ودعم التدريب المهنى والتسويق والمعارض لخلق فرص عمل للشباب ، عن طريق 5 محاور رئيسية تستهدف احتياجات رواد الأعمال وتمنح حلول مبتكرة للمشاكل الحالية، حيث دعت المديرية الجهات الشريكة للمبادرة لعمل زيارة تفقدية لمركز التدريب المهنى بأشمون، من أجل تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وزيادة عدد الفئات المستهدفة من التدريب المهنى والنهوض به نحو آفاق جديدة وغير مسبوقة..حضر الزيارة خالد النمر رئيس مركز مدينة أشمون، وايناس محى الدين مدير عام إدارة المرأة والطفل والسكان، بالتنسيق مع هدى فرغلى مدير عام مراكز التدريب، وزينب سويد المسؤول الإعلامي للمديرية، تحت رعاية من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية..