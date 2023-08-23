طرق طبيعية لتبييض الأسنان، بقشور الليمون وزيت جوز الهند

طرق طبيعية لتبييض الأسنان، من الحيل التي تبحث عنها النساء، باختلاف أعمارهن، للتخلص من اللون الأصفر المزعج، الذي يصبغ الأسنان، حيث إن تناول الأطعمة شديدة الحموضة والسكر، والتدخين، كلها تساهم في فقدان أسنانك لونها الأبيض.

تبييض الأسنان في البيت

تبييض الاسنان في المنزل

وأكدت خبيرة التجميل سامنثا جريج، أن هناك طرق طبيعية لتبييض الأسنان، ويمكنها أن تقضي على ذلك اللون الأصفر الذي يصبغ الأسنان، بكل سهولة.

زيت جوز الهند

توفر المضمضة بزيت جوز الهند فوائد متعددة لصحة الفم. يمكن أن تساعد في تقليل تكوين البلاك والتهاب اللثة الناجم عن البلاك، وبالتالي، قد تساعد أيضًا في تبييض أسنانك.

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المكونات والطريقة

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند البكر

قومي بمضمضة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند البكر في فمك

لمدة 10-15 دقيقة.

ابصقيها واتبع نظامك المعتاد المتمثل في تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط.

يمكنك القيام بذلك مرة واحدة يوميًا، ويفضل أن يكون ذلك في الصباح، قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة.

صودا الخبز

تنظيف الأسنان باستخدام معجون أسنان يحتوي على صودا الخبز يساعد في إزالة البقع وتبييض الأسنان.

المكونات والطريقة

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

الماء (حسب الحاجة)

فرشاة أسنان

اخلطي ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع بضع قطرات من الماء لعمل عجينة سميكة.

خذي بعضًا من هذا الخليط على فرشاة أسنانك.

قومي بتنظيف أسنانك باستخدام الخليط لبضع دقائق.

اشطفي فمك بالماء.

افعلي ذلك 1-2 مرات يوميًا.

الفحم المنشط

يعمل على تبييض أسنانك بسهولة وسرعة.

المكونات والطريقة

فرشاة الأسنان

مسحوق الفحم المنشط

الماء (حسب الحاجة)

اغمسي فرشاة أسنان مبللة في مسحوق الفحم المنشط.

قومي بتنظيف أسنانك بها لمدة 1-2 دقيقة.

اشطفي فمك بالماء.

افعلي ذلك مرة واحدة يوميًا لتلميع وتنظيف أسنانك للحصول على أفضل النتائج.

بيروكسيد الهيدروجين

يمكن أن يساعد بيروكسيد الهيدروجين في تحسين لون أسنانك. إنه علاج منزلي رائع

المكونات والطريقة

نصف كوب من بيروكسيد الهيدروجين 3-5%

½ كوب ماء

قومي بخلط نصف كوب من بيروكسيد الهيدروجين 3-5% مع نصف كوب من الماء.

تمضمض بالخليط في فمك لمدة 30-60 ثانية.

ابصقي المحلول واغسلي أسنانك دون استخدام أي معجون أسنان.

اشطفي فمك جيدًا بالماء.

يمكنك القيام بذلك مرة واحدة يوميًا.

تبييض الاسنان طبيعي

قشور الليمون أو البرتقال

تحتوي قشور البرتقال والليمون على حامض الستريك، مما قد يساعد في إزالة البقع الموجودة على المينا لتبييض أسنانك وتفتيحها. كما أنها مضادة للجراثيم وبالتالي يمكن أن تساعد في محاربة الميكروبات عن طريق الفم.

المكونات والطريقة

قشر البرتقال أو الليمون

افركي أسنانك بقشر البرتقال أو الليمون.

اتركيه لمدة 1-2 دقيقة وقومي بتنظيف أسنانك.

اشطفي فمك جيدًا بالماء العادي.

افعلي ذلك مرة واحدة يوميًا لتنظيف وتنقية فمك بالكامل