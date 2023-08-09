الصحة توجه 4 نصائح للحماية من تسوس الأسنان

تسوس الأسنان مشكلة صحية تواجه الكثير منا سواء الأطفال أو الكبار ويجب الحرص على نظافة الفم والأسنان للحماية من أمراض الأسنان ومنها التسوس.

نصائح للحماية من تسوس الأسنان

ووجهت وزارة الصحة نصائحا للحماية من تسوس الأسنان منها:

١- تقليل تناول الطعام بين الوجبات الرئيسية

٢- تجنب المشروبات الغازية المحلاة والمنبهات كالقهوة والشاي

٣- الحرص على غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد تناول الطعام مباشرة

٤- استخدام خيط الأسنان يوميا لإزالة الطعام بين الأسنان.

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تسوس الأسنان

وتتعرض الأسنان إلى عدة مشكلات صحية منها الإصفرار ويحدث إصفرار الأسنان لعدة أسباب منها:

١-الشيخوخة حيث تبدأ الأسنان في الإصفرار مع تقدم العمر

٢- الإلتهابات في الفم

٣- استهلاك مياه الشرب المفلورة والعصائر والمكملات الغذائية

٤-الوراثة حيث يحدث إصفرار الأسنان نتيجة إصابة أفراد العائلة به

٥- الصدمات الخفيفة: تتحول الأسنان للون الرمادي أو الأسود عند التعرض لإصابة

٦- الطعام المليء بالسكريات والكربوهيدرات يسبب تصبغ الأسنان والنخور

٧-تناول المشروبات الملونة مثل القهوة والشاي الأسود

٨- التدخين ومنتجات التبغ تتسبب في صبغة الأسنان باللون الأسود مع مرور الوقت

٩- تناول بعض المضادات الحيوية يسبب تحويل الأسنان الي اللون الرمادي أو البني

١٠- سوء نظافة الفم: الأسنان الملطخة يمكن أن تكون علامة على تراكم البلاك أو التسوس.

تسوس الأسنان

ونزيف اللثة أيضا من الأمراض التي تصيب الفم ويجب التعامل السريع معه حتى لا تحدث مضاعفات.

ونصت وزارة الصحة بضرورة اتباع عدة تعليمات للحماية من نزيف اللثة وتشمل:

١-المضمضة بمياه دافئة وملح

٢- غسيل الأسنان باستخدام فرشاة أسنان ناعمة بعد كل وجبة

٣- استخدم خيط الأسنان مرة واحدة في اليوم على الأقل

٤- ازالة طبقة البلاك التي يصعب الوصول إليها باستخدام الفرشاة

٥- عدم تناول المأكولات عالية الكربوهيدرات لمنع تكون طبقة البلاك على الأسنان

٦- تناول أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الألياف، منها: التفاح والجزر والخبز الأسمر

٧- عدم التدخين

وتوجد عدة أمراض تصيب الأسنان منها:

ا- تسوس الأسنان

ويحدث يسبب تناول السكريات في الأطعمة والمشروبات وتحولها الي أحماض تتسبب فى تآكل مينا الأسنان.



٢- دواعم الأسنان أو اللثة

هو مرض يصيب الأنسجة التي تحيط وتدعم الأسنان وغالبا ما يظهر فى شكل نزيف أو تورم في اللثة مثل التهاب اللثة ويسبب آلاما، وتنتج عنه في بعض الأحيان رائحة كريهة.



٣-فقدان الأسنان

يعتبر مرض تسوس الأسنان ودواعم الأسنان أهم أسباب فقدان الأسنان وينتشر أكثر بين المسنين.

٤- سرطان الفم

يشمل سرطان الفم سرطان الشفة والسرطانات التي تصيب جميع المواقع الفرعية من تجويف الفم، والبلعوم الفموى وينتشر أكثر عند الرجال المسنين.

٥- أعراض الفم المرتبطة بعدوى فيروس الإيدز تشمل العدوى الفطرية أو الجرثومية أو الفيروسية، وتسبب عدم الراحة وجفاف الفم وصعوبات في تناول الطعام.