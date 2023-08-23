الأربعاء 23 أغسطس 2023
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حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم أعلي كوبري بنها

حادث تصادم بالقليوبية،
حادث تصادم بالقليوبية، فيتو

أصيب شخصان بحادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية أعلى كوبري بنها المؤدى للموقف، وجرى على الفور نقل المصابين للمستشفى لاتخاذ اللازم، ودفع رجال المرور بالتنسيق مع مجلس مدينة بنها، بمعداته ورفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها أمام المواطنين بسهولة ويسر.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بكوبري بنها المؤدى للموقف.

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على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة شخصين وجرى نقلهم للمستشفى لاتخاذ اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفى عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6 متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100 كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة محافظ القليوبية مجلس مدينة بنها مدينة بنها مدير أمن القليوبية

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