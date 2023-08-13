مصطفي كامل يرفض تقديم شكاوي المطربين في لجنة العمل

شدد الفنان مصطفي كامل، عضو نقابة المهن الموسيقية، علي عدم تقديم شكاوي في لجنة العمل، تحت أي أسباب، موضحًا أن الشؤون القانونية هي المختصة بتلك الشكاوى

في هذا السياق، قال مصطفي خلال اجتماعه مع أعضاء النقابة، إنه من المقرر تشكيل لجنة خاصة أيضًا للشكاوي، مكونة من رئيس واثنين من الأعضاء.

وكان الفنان مصطفى كامل، مؤخرًا، كشف تفاصيل ضبط عدد من المطربين المخالفين لقرارته، بالغناء دون كارنيه، وهو ما حذر منه سابقًا

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وقال الفنان مصطفى كامل في بيان تحذيري من النقابة:"تم الآن ضبط أكثر من نجم غناء في مصر وفي المحافظات. وتم منع كل من لم يحمل كارنيه النقابة من العمل ومن الغد تحرير محاضر رسمية ( انتهى عصر المجاملات في كل شئ)"



واختتم:"والقادم في حال تكرار ذلك هو التحقيق مع المطرب ومنعه من العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر".

على الجانب الأخر، كانت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية، أعلنت فوز الفنان مصطفى كامل، بمنصب النقيب في الدورة الجديدة للنقابة بالتزكية.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المهن الموسيقية، عن أسماء الفائزين بمقاعد الأعضاء، بعد غلق باب الانتخابات، داخل مقر نادي نقابة المهن الموسيقية، مشيرة إلى أن عدد الأصوات الصحيحة 2005.

أسماء الأعضاء الفائزين بمجلس نقابة الموسيقيين

حلمي عبد الباقي أحمد العيسوي الدكتور علاء سلامة المايسترو حمادة أبو اليزيد أحمد أبو المجد منصور هندي نادية مصطفي خالد بيومي منصور الهندي محمد صبحي السيد عاطف إمام علي الشريعي

وضمت قائمة المرشحين في انتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية 32 مرشحا يتنافسون على 12 مقعدًا، حيث تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

مصطفى كامل يفوز بالتزكية

وكان الفنان مصطفى كامل قد فاز بمنصب النقيب لمدة أربع سنوات بالتزكية فى واقعة هى الأولى من نوعها فى تاريخ النقابة، حيث لم يتقدم على عضوية مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل.

تاريخ نقابة المهن الموسيقية

وكانت كوكب الشرق أم كلثوم أول من وضع لبنة نقابة للموسيقيين فى نوفمبر عام 1942، عندما طلبت من أعضاء فرقتها جمع كل الموسيقيين فى مكان واحد أملًا منها فى حل مشاكل الموسيقيين.

وبالفعل تألف مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية وقتها من أم كلثوم إبراهيم، وفتحية أحمد، وحياة محمد، ورياض السنباطي، وزكريا أحمد ومحمد القصبجي، وصالح عبدالحي، وفريد الأطرش، وعزيز عثمان وإبراهيم حجاج ومحمد عبده صالح وأحمد الحفناوي، وتولى وقتها عبدالحليم علي والسيد الحملاوي مراقبين ماليين لحسابات النقابة.

وبعد تولى أم كلثوم منصب النقيب بدأ محمد عبد الوهاب فى منازعتها المنصب، وأعلنت أم كلثوم تحديها لعبد الوهاب فى الانتخابات لتفوز أم كلثوم فى النهاية بالمنصب، وتحتفظ به لسبع دورات متتالية.