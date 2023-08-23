الأربعاء 23 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

عرض خاص لفيلم "أولاد حريم كريم" الثلاثاء المقبل

بوستر فيلم أولاد
بوستر فيلم أولاد حريم كريم، فيتو

قررت الشركة المنتجة لفيلم “أولاد حريم كريم” إقامة عرض خاص للفيلم يوم الثلاثاء المقبل 29 أغسطس، وذلك بحضور أبطال الفيلم وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والجمهور.

 

ولم تعلن الشركة المنتجة عن السينما التي سيقام فيها العرض الخاص حتى الآن، حيث تفاضل بين عدد من السينمات، ويبدأ عرض الفيلم للجمهور في اليوم التالي مباشرة، الأربعاء 30 أغسطس، في كل دور العرض للجمهور.

 

فيلم " أولاد حريم كريم " يعد استكمالًا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدًا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين ويأتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضًا.

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الجزء الثاني

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالًا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدًا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين ويأتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضًا.

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

يذكر أنَّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

 

توقف تصوير الفيلم

وكان صناع فيلم  أولاد حريم كريم قد أوقفوا تصوير العمل لعدة أيام لحين شفاء الفنان مصطفى قمر، بعد تعرضه للإصابة في عينه، حيث نشر الفنان مصطفى قمر صورة بعد تعرضه للإصابة في العين، وذلك على حسابه الشخصي عبر “إنستجرام".

وعلق مصطفى قمر على الصورة، قائلًا: "أنا كويس ياجماعة.. دي حاجة خفيفة وحادث يضحك والله.. بس احنا هنتوقف ٣ أيام عن تصوير أولاد حريم كريم، لغاية ما عيني تخف، دعواتكم".

 

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