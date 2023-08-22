الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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منوعات

جدة السعودية تغرق في عاصفة ترابية حجبت الشمس (فيديو)

عاصفة ترابية، فيتو
عاصفة ترابية، فيتو

عاصفة ترابية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق هبوب عاصفة ترابية على جدة، في مشهد امتلأت فيه السماء بالأتربة والغبار الكثيف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث امتلأت السماء بالأتربة والغبار الكثيف، مما تسبب في خفض الرؤية على الطريق العام وحجب نور الشمس.

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية قد توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، في بعض مناطق المملكة.

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ويستمر توقع هطول الأمطار الرعدية فى السعودية، من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

السعودية تبرم 9 عقود لتصريف مياه الأمطار بمكة

وكانت السعودية، أبرمت 9 عقود لمشاريع جديدة مختصة بتصريف مياه الأمطار والسيول في مناطق عدة فى مكة وبكلفة إجمالية تجاوزت 271 مليون ريال.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، مكة، أسامة زيتوني قوله: إن مشاريع السيول تحظى باهتمام كبير من قبل الأمانة ممثلة في وكالة مشاريع السيول، نظرًا لما لها من أهمية كبيرة في تطوير شبكات السيول والعمل على دعم شبكة التصريف القائمة؛ حيث تهدف إلى تفادي مخاطر السيول والمحافظة على الأرواح والممتلكات، ومعالجة كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على السكان.

ولفت المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، إلى أن الأمانة تسعى إلى إبرام العقود الخاصة بتصريف مياه الأمطار والسيول وإنجازها وفق أحدث الطرق الفنية، مع متابعة الدقة في التنفيذ لهذه المشاريع الهامة خاصة في المناطق التي تكثر فيها الأودية والشعاب والتي أثبتت الدراسات أهميتها.

 

وأشارت وكالة الأنباء السعودية، إلى أن مكة تضم شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول تتجاوز أطوالها (560) كلم تحت الأرض، وتقوم الأمانة بمتابعتها بشكل دائم من قبل فرق من المختصين للتأكد من كفاءتها وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لجميع القنوات، والعبَّارات، والخطوط الأنبوبية، والمسارات.

 

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عاصفة ترابية على جدة مكة مياه الأمطار عاصفة ترابية خفض الرؤية حجب نور الشمس

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