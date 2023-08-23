الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

كل ما تريد معرفته عن اختصاصات الساعات الذكية للمعتمرين

العمرة، فيتو
العمرة، فيتو

اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.

 

اختصاصات الساعات الذكية للمعتمرين

وتضمنت الضوابط المنظمة لموسم العمرة تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر أو تقنية إلكترونية أخرى تحقق الهدف المرجو من الساعة الذكية تتضمن التالي:

  • كافة تفاصيل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر تتضمن «تاريخ السفر - تاريخ العودة - فندق الإقامة بمكة المكرمة - فندق الإقامة بالمدينة المنورة – تكلفة الحصول علي التأشيرة - سعر البرنامج» وذلك وفقًا لما تم إدراجه علي البوابة المصرية للعمرة فضلًا عن التسلسل الزمني للبرنامج ومواعيد التحركات وعدد أيام الإقامة المتبقية بالبرنامج.
  • بيانات المعتمر الطبية وحالته الصحية أثناء الرحلة ودرجة الحرارة وحالة النبض.
  • نظام الاستغاثة الإلكتروني بالنجدة SOS.
  • العقد الإلكتروني المبرم بين شركات السياحة والمعتمر بشأن برنامج العمرة.

 

اعتماد ضوابط العمرة للموسم الجديد

وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قد اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.

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ووفقًا للضوابط سيتم السماح لشركة السياحة بالبدء في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهائها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركة المُسجلة بالوزارة لدى أيًّا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.

 

شروط قيام شركات السياحة بتنظيم برامج العمرة

كما سيتم السماح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة لعام 1445هـ دون تحديد موعد محدد لغلق باب التوثيق، حيث إن التوثيق سيكون مستمرًّا طوال الموسم بالوزارة طالما مسموح به من قبل السلطات السعودية.

وتضمنت هذه الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قواعد وإجراءات خاصة بالشركة السياحة المنفذة لرحلات العمرة، وقواعد وإجراءات خاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

ضوابط العمرة 

كما تضمنت الضوابط القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وكذلك القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي، وأخرى خاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة والمنظم لأعمالها. 
 

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