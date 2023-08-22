الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أحمد فهمي: مسلسل سفاح الجيزة استغرق مني سنتين (فيديو)

العرض الخاص لمسلسل
العرض الخاص لمسلسل سفاح الجيزة، فيتو

مسلسل سفاح الجيزة، تحدث الفنان أحمد فهمي عن مسلسله الجديد سفاح الجيزة، وذلك اثناء العرض الخاص للعمل  الذي يقام حايل بأحد فنادق القاهرة.

 

وقال "فهمي": " بقالنا  سنتين بنشتغل علي العمل ده بكل تفاصيله و بشكر كل واحد شارك فيه  وكل الناس تعبت وفي الاخر الرئ للجمهور.

دور جديد لأحمد فهمي

ويطل الفنان أحمد فهمي على الجمهور من خلال مسلسل سفاح الجيزة بشخصية جديدة يبعد فيها تمامًا عن الكوميديا حيث يقدم فيها شخصية سفاح وهي شخصية مركبة وتمثل تحديًا كبيرًا لأحمد فهمي الذي يخرج بكامل إرادته من عباءة الكوميديا.

 

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مشاركة نجوم متميزين

يشارك في مسلسل سفاح الجيزة عدد من النجوم المتميزين، فمسلسل سفاح الجيزة بطولة الفنانين أحمد فهمي وباسم سمرة، وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، أشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

 

مستوحى من قصة حقيقة

من أكثر ما يميز مسلسل سفاح الجيزة أنه مستوحى من قصة حقيقية، حيث يتحدث عن قضية "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية.

 

مسلسل قصير

ما يميز مسلسل سفاح الجيزة أنه مكون فقط من ٨ حلقات وهو ما يجعله أبعد ما يكون عن الملل وسوف يكون ذا إيقاع سريع يتناسب مع طبيعة أحداثه التي تتسم بالغموض والمسلسل إنتاج ضخم وهو ما سينعكس بالتأكيد على الصورة.

 

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