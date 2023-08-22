موعد مباريات الأهلي في الدوري الأفريقي وتفاصيل البطولة

من المقرر أن يشارك النادي الأهلي في بطولة الدوري الأفريقي في هذا الموسم وتقام البطولة لاول مره في تاريخ القارة السمراء بمشاركة 8 فرق من كبار أندية قارة أفريقيا علي رأسهم النادي الأهلي ممثل مصر.

وفي التقرير التالي تعرض فيتو موعد البطولة وتفاصيل المبارايات:

موعد بطولة الدوري الأفريقي وتفاصيل المباريات

من المقرر أن تنطلق البطولة في الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر وتقام المباريات علي طريقة ذهاب وعودة حيث يلتقي الفريق من تصنيف أ مع فريق من تصنيف ب وتبدأ البطولة من الدور ربع النهائي حيث يشارك في البطولة 8 فرق.



والتر بواليا يقترب من الرحيل عن الأهلي

توصل الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي إلى اتفاق مع مسؤولي المارد الأحمر لإنهاء تعاقده بالتراضي وعقد اللاعب جلسة أمس الأحد مع مسئولي الأحمر لتسوية جميع المستحقات المالية بينه وبين إدارة النادي الأهلي.

وفي الوقت الحالي يقوم والتر بواليا بدراسة بعض العروض المقدمة له من أندية سواء مصرية أو سعودية للانضمام لأحدها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عودة تدريبات الأهلي

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الخميس القادم تدريباته استعدادا للموسم الجديد حيث ستكون ضربة البداية في مرحلة الإعداد للموسم الجديد من ملعب التتش مساء الخميس المقبل.

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ومنح كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يوما بعد انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بحفل تكريم الفرق الرياضية المنتظر إقامته يوم الأربعاء القادم في ملعب التتش بالجزيرة.

ملعب مختار التتش

في سياق آخر تسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا شاملا عن الإصلاحات التي شهدها ملعب التتش خلال فترة الإجازة الموسمية التي حصل عليها فريق الكرة بعد انتهاء الموسم.

وكان كولر قد طلب إجراء بعض التعديلات وأيضا الإصلاحات الخاصة بملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للموسم الجديد وشهدت الساعات الماضية حصول المدرب السويسري علي تقرير شامل عن أعمال التطوير التي شهدها الملعب وأرضيته.

عروض أليو ديانج

وقال مصدر داخل الأهلي إن النادي لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية لرحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق كما ذكرت بعض التقارير.

وأضاف: الأهلي لن يتعامل سوى مع العروض الرسمية وما تردد بشأن اقتراب وصول عرض خارجي لطلب شراء اللاعب يبقى أمر غير مطروح للدراسة طالما لم يتم.

وأوضح: هناك انفتاح على رحيل أليو ديانج للخارج ولكن بشرط تحقيق مكسب مالي وتسويقي لا يمكن رفضه.

كما طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تقريرا دوريا عن تطورات أزمة المهاجم الأجنبي الجديد الذي لم يحسم الأهلي حتى الآن التعاقد معه لتلبية احتياجات الجهاز الفني.