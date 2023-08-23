رئيس النادي الإسماعيلي يكشف ملامح خطته لحل أزمات الدراويش

أكد نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي، أن جميع الأندية أرسلت تهنئة لمجلس إدارة النادي في الفترة الماضية.

وقال أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:"مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لديه تصور واضح ومحدد لحل أزمات قلعة الدراويش في الفترة المقبلة، وتوفير موارد مالية متعددة في الفترة المقبلة".



وتابع: "نسعى لاستعادة مكانة نادي الإسماعيلي، وتصحيح مسار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خاصة في بطولة الدوري الممتاز".

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وكانت اللجنة اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الإسماعيلي، أعلنت فوز المهندس نصر أبو الحسن بمقعد رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وفوز فرج عمران بمنصب نائب رئيس النادي، ومصطفى شلة بمنصب أمين الصندوق.

بالإضافة إلى فوز محسن عبد المسيح، وأحمد عبد الرحمن، وأحمد فهيم، وشوقي عوض، ومحمد جمال عضو تحت السن، بمقاعد الأعضاء.



ومن جهة أخرى رفضت الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي اعتماد بنود الميزانية، وذلك على هامش الانتخابات، حيث شهدت منطقة الملاعب الخلفية للنادي الإسماعيلي، استعراض بنود الميزانية ومناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية.

