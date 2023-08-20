أول تعليق من نصر أبو الحسن بعد الفوز بانتخابات الإسماعيلي

أبدى نصر أبو الحسن، رئيس نادي الإسماعيلي، سعادته عقب الفوز بمقعد الرئيس بانتخابات الدراويش.

وقال نصر أبو الحسن، رئيس نادي الإسماعيلي، لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت على صدى البلد: تواجد أمس حوالي 50% من أعضاء نادي الإسماعيلي على غير العادة".

وتابع: أوجه الشكر لأعضاء النادي على الروح والتعاون، واشكر المرشحين على دورهم في نجاح الانتخابات، التي كانت في مصلحة النادي.

وأضاف: لأول مرة نبدأ فترة إعداد للموسم الجديد، نشهد استقرار لم يحدث منذ 4 سنوات ماضية، وكل الأمور الخاصة بالجانب الفني ستكون مسئولية المسئول عن الكرة في النادي، هدفنا هذا الموسم أن نسير بشكل جيد دون القلق من صراع الهبوط".

وأردف: وجود علي أبو جريشة إضافة كبيرة للنادي الإسماعيلي، أطالب الجماهير بمساندة الفريق، وسوف نوفر مناخا جيدا للاعبين.

وأتم: سنعمل على إزالة كل العقبات والأزمات لعدم تشتيت اللاعبين.



وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الإسماعيلي، قبل قليل، فوز المهندس نصر أبو الحسن بمقعد رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وفوز فرج عمران بمنصب نائب رئيس النادي، ومصطفى شلة بمنصب أمين الصندوق.

أعضاء المجلس

بالإضافة إلى فوز محسن عبد المسيح، وأحمد عبد الرحمن، وأحمد فهيم، وشوقي عوض، ومحمد جمال عضو تحت السن، بمقاعد الأعضاء.



ميزانية النادي الإسماعيلي

ومن جهة أخرى كانت رفضت الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي اعتماد بنود الميزانية، وذلك على هامش الانتخابات المقامة اليوم، حيث شهدت منطقة الملاعب الخلفية للنادي الإسماعيلي، استعراض بنود الميزانية ومناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية.



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مد وقت التصويت

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الإسماعيلي، أعلنت في وقت سابق مد التصويت لمدة نصف ساعة على أنت تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة والنصف، بدلًا من الخامسة.

حيث بدأ أعضاء النادي الإسماعيلي، التصويت في انتخابات مجلس إدارة النادي، منذ الساعة التاسعة من صباح أمس وانتهت الساعة الخامسة والنصف.



وأقيمت أمس السبت انتخابات مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بحديقة رضا والملعب رقم 2 بإستاد الإسماعيلية.



وتضم قائمة المرشحين

منصب رئيس النادي كل من:

نصر أبو الحسن وعلى غيط وسليمان أبو عريضة.

نائب الرئيس

عمرو زكي وفرج عمران سالم عمران وأشرف محمد حلمي (أشرف عمارة).

أمين الصندوق

مصطفى شلة ومحمد أمير درويش وعلي عبدالله عبادي وأشرف أحمد عبد اللطيف دويدار.

عضوية مجلس الإدارة

حمد حسن عيد حمد، محسن عبد المسيح، أسامة محمد محمد السيد، محمد نبيل النجدي، سماح عرفة يوسف، كمال حمودة كمال، أحمد محمد عبد السميع، محسن حنفي أبو الحسن، محمد إبراهيم محمود أحمد، وليد أحمد فؤاد، شوقي عوض عبد العزيز، أحمد جمال فهيم، محمد السيد محمد محمد، أحمد محمد عبد الرحمن، أسامة محمد محمد سيد.

عضو مجلس إدارة (تحت السن)

أيمن محمد أحمد هاشم، محمد جمال عبد المنعم، محمد عبد العال أحمد عفيفي، عمر عادل السيد علي الطنطاوي، حسام عبد البديع كامل، إبراهيم محمد مدبولي.

