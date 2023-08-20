الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

أبو جريشة يعلن رحيله عن الإسماعيلي: مهمتي انتهت

علي أبو جريشة، فيتو
علي أبو جريشة، فيتو

أعلن علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، رحيله عن قلعة الدراويش بعد انتهاء انتخابات النادي.

 

وقال أبو جريشة عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور): مهمتي انتهت مع اللجنة الفنية بشكل رسمي، حاولنا التغلب على عدة مشاكل وأزمات وتهيئة الأمور للمجلس الجديد".


وأضاف: "الإسماعيلي عانى من غياب الاستقرار، أبارك للمجلس الجديد وأتمنى له التوفيق لحل كل هذه الأزمات وعلى رأسها إيقاف القيد".

وأشار إلى أن الإسماعيلي يحتاج لعمل جاد وشاق من أجل إعادة بريق الدراويش مرة أخرى.

وتولى علي أبو جريشة رئاسة اللجنة الفنية بالإسماعيلي بشكل رسمي عقب رحيل اللجنة المؤقتة برئاسة اللواء أبوبكر الحديدي.
 

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الإسماعيلي،  فوز المهندس نصر أبو الحسن بمقعد رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وفوز فرج عمران بمنصب نائب رئيس النادي، ومصطفى شلة بمنصب أمين الصندوق.  

أعضاء المجلس 

بالإضافة إلى فوز محسن عبد المسيح، وأحمد عبد الرحمن، وأحمد فهيم، وشوقي عوض، ومحمد جمال عضو تحت السن، بمقاعد الأعضاء. 
 

ميزانية النادي الإسماعيلي 

ومن جهة أخرى كانت رفضت الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي اعتماد بنود الميزانية، وذلك على هامش الانتخابات التي أقيمت أمس، حيث شهدت منطقة الملاعب الخلفية للنادي الإسماعيلي، استعراض بنود الميزانية ومناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية.
 

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مد وقت التصويت 

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الإسماعيلي، في وقت سابق مد التصويت لمدة نصف ساعة على أن تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة والنصف، بدلًا من الخامسة. 
 

حيث بدأ أعضاء النادي الإسماعيلي، التصويت في انتخابات مجلس إدارة النادي، منذ الساعة التاسعة من صباح أمس وانتهت الساعة الخامسة والنصف. 
 

وشهدت الساعات الماضية أجواءً هادئة من قبل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الإسماعيلي لاختيار مجلس إدارة جديد. 
 

وأقيمت أمس السبت انتخابات مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بحديقة رضا والملعب رقم 2 بإستاد الإسماعيلية. 
 

وتضم قائمة المرشحين 

منصب رئيس النادي كل من:

 نصر أبو الحسن وعلى غيط وسليمان أبو عريضة.

نائب الرئيس 

عمرو زكي وفرج عمران سالم عمران وأشرف محمد حلمي (أشرف عمارة).

أمين الصندوق

 مصطفى شلة ومحمد أمير درويش وعلي عبدالله عبادي وأشرف أحمد عبد اللطيف دويدار.

 

عضوية مجلس الإدارة

حمد حسن عيد حمد، محسن عبد المسيح، أسامة محمد محمد السيد، محمد نبيل النجدي، سماح عرفة يوسف، كمال حمودة كمال، أحمد محمد عبد السميع، محسن حنفي أبو الحسن، محمد إبراهيم محمود أحمد، وليد أحمد فؤاد، شوقي عوض عبد العزيز، أحمد جمال فهيم، محمد السيد محمد محمد، أحمد محمد عبد الرحمن، أسامة محمد محمد سيد.

 

عضو مجلس إدارة (تحت السن) 

أيمن محمد أحمد هاشم، محمد جمال عبد المنعم، محمد عبد العال أحمد عفيفي، عمر عادل السيد علي الطنطاوي، حسام عبد البديع كامل، إبراهيم محمد مدبولي.
 

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