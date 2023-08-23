هشام عباس يشارك في مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية
أحيا الفنان هشام عباس مساء أمس الثلاثاء، حفلًا موسيقيًّا على المسرح المكشوف في مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الـ 20، وسط حضور جماهيري ضخم.
وفي مستهل ظهوره رحَّب هشام عباس بجمهور الإسكندرية وتقدم بالشكر إلى مكتبة الإسكندرية والقائمين عليها على التنظيم الجيد للمهرجان هذا العام والتنوع الثري في فعالياته وحفلاته.
وقدم هشام عباس باقة من أغانيه المميزة أبرزها: بالحب هتاخدي عيني، قول عليا مجنون، فاكر أيام لمتنا، بتمنالك، حمادة عزو، كدا رضا، لا كان على الخاطر، سهران أعد النجوم، زمان وأنا صغير، لولا عيونك دول.
جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي هذا العام في دورته الـ 20 خلال الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، وتستضيف من خلال المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا. ويدعم المهرجان بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين.
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