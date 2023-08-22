ضبط مصنع تعبئة مواد غذائية بالإسكندرية بدون ترخيص

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم الجمعة حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين وتحريز كميات من السجائر مجهولة المصدر وسجائر محجوبة عن البيع.

يأتي ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالرقابة على المصانع والأسواق.

كما أصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع و بمطاردة المتلاعبين بأسواق قطاع السجائر حفاظا على انتظام وضبط الأسواق.

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وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وتحت إشراف الأستاذ أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتي أسفرت عن الآتي:

ضبط مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بدون ترخيص وتم التحفظ على ٥٥ جوال ملح زنة الجوال الواحد ٥٠ كجم بإجمالى ٢٧٥٠ كجم ومدون عليه الصنف سكر مبلور و٥٠٠ كيس أرز معبأ زنة الكيس الواحد واحد كجم باجمالى ٥٠٠ كجم و٣٤ عبوة أرز مصرى زنة العبوة الواحد ١٠ كجم بدون فواتير

باجمالى ٣٤٠ كجم و١١ شيكارة أرز مصرى زنة الشيكارة الواحدة ٢٥ كجم مجهول المصدر وغير مدون عليه أى بيانات بإجمالى ٢٧٥ كجم و٣٣ بالتة دقيق زنة الكيس الواحد واحد كجم بأجمالى ٣٣٠ كجم مجهول المصدر وغير مدون عليه بيانات و١١٦ شيكارة ملح زنة الشيكارة الواحدة ٢٥ كجم باجمالى ٢٩٠٠ كجم بدون فواتير.

كما استطاعت إدارة تموين المنتزة بالإشتراك مع مباحث تموين من ضبط الكميات التالية من السجائر: ضبط والتحفظ على ٢٠١٠ علبة سجائر مستوردة ومجهولة المصدر بدون فواتير وتحرير محضر إمتناع عن البيع وتم التحفظ على عدد ٣٧٠ علبة سجائر LM، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.