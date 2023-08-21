رياضة الإسكندرية تكرم أبطال المشروع القومي للموهبة

استقبلت اليوم الإثنين الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أبطال فريق المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الحاصلين على المراكز الأولى في البطولة العربية للجودو ٢٠٢٣ والتي أقيمت خلال الفترة من ٨/١٢ إلى ٨/١٩ بمدينة العلمين.

وكرمت الشريف كلا من كابتن ناجي محمد موسى وكابتن حسن السيد حسن ‏مدربي فريق الجودو بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

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كما تم تكريم كلا من اللاعبة سامية محمد وزن ٣٦ ك واللاعبة رحمة محمد سعد وزن ٥٧ كيلوجراما. واللاعبة فاطمة جابر فتحي وزن ٤٨ ك ( لحصولهم علي المركز الأول ) واللاعبة سلسبيل أبو الحمد وزن ٤٠ ك واللاعبة شروق عبد الوهاب وزن ٤٨ ك واللاعب عمرو شعبان وزن ٤٦ ك واللاعب عبد الرحمن عطا وزن ٥٥ (لحصولهم على المركز الثاني) وتكريم اللاعب يحيى جابر فتحي واللاعب أحمد عبد الله (لحصولهم علي المركز الخامس).

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وأعربت الدكتورة صفاء الشريف عن سعادتها بهذه النتائج التى حققها لاعبو المشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبي للجودو ‏، وحصولهم على عدد كبير من الميداليات، خلال منافسات البطولة العربية للجودو ٢٠٢٣، والتى جرت بمدينة العلمين، وفخرها بهؤلاء الأبطال وأكدت علي أنهم نموذج مشرف وأن الإسكندرية دائما مدينة الأبطال.

كما أشادت بمدربي الفريق ولاعبى ولاعبات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى للجودو، وبالجهد المبذول قبل واثناء البطوله كما أثنت على المظهر المشرف الذي ظهر به اللاعبين.



وقدم الحضور الشكر على دعمها الدائم للرياضة عامة وللاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي خاصة واهتمام سيادتها بالأبطال الرياضيين وتشجعيهم والاحتفال بهم، وبما يحققوه من إنجازات.



يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي تنفذه وزارة الشباب والرياضة برعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف الي اكتشاف المواهب الرياضية في كافة المجالات الرياضية وتظل عروس البحر الأبيض المتوسط تتباهى بإنجازات أبنائها وتحتفل بهم دائما.