الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري السعودي، قرار بنقل مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد

الهلال والاتحاد،فيتو
الهلال والاتحاد،فيتو

قررت رابطة دوري المحترفين السعودي نقل مباراة الكلاسيكو بين فريق الاتحاد ونظيره الهلال ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي إلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، بدلًا عن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

نقل مباراة الكلاسيكو السعودي

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الرابطة عن استمرار تنظيم مباريات الجولات المقبلة من دوري روشن السعودي على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة حتى نهاية الجولة الثامنة.

وأوضحت الرابطة في بيان عبر حساب دوري روشن السعودي في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أنها اتخذت هذه الخطوة نظرًا لضرورة استكمال أعمال التجهيزات المرتبطة باستضافة مباريات كأس العالم للأندية، والتي ستلعب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في ديسمبر المقبل.

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وتجرى مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال في الأول من ديسمبر المقبل، ويشمل القرار أيضًا نقل مباراة الأهلي والتعاون ضمن الجولة السادسة التي كانت مقررة على ملعب «الجوهرة المشعة».

ومن المقرر أن يبدأ ملعب «الجوهرة المشعة» استضافة المباريات انطلاقًا من موقعة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في العاشر من أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

أوتافيو يصل اليوم إلى الرياض للانضمام للنصر 

يصل الدولي البرتغالي أوتافيو إدميلسون لاعب النصر السعودي الجديد، إلى الرياض، اليوم الثلاثاء، بعد توقيعه لمدة 3 أعوام، بعقد يبلغ حوالي 102 مليون يورو.

ووفقا لمصادر لصحيفة "الرياضية" السعودية، أجرى اللاعب البرتغالي الفحص الطبي في مركز فيفا دبي الطبي، أمس الإثنين، عقب وصوله مدينة دبي الإماراتية برفقة أنطونيو تكسيرا وكيل أعماله.

وكانت إدارة النصر، بدأت المفاوضات مع أوتافيو قبل شهر ونصف، لكن مطالب بورتو بدفع قيمة الشرط الجزائي (40 مليون يورو)، دفعته للتراجع عن الصفقة.

وارتفع الشرط الجزائي في عقد أوتافيو إلى 60 مليون يورو بداية من أغسطس الجاري، لكن إصرار كاسترو على ضم اللاعب دفع النصر للعودة إلى المفاوضات مع بورتو مجددًا.

ومن المقرر أن يدفع النصر 20 مليون يورو كدفعة أولى، وسيقسط باقي المبلغ على دفعتين، فيما سيتقاضى اللاعب 16 مليون يورو سنويًا، علمًا بأن عقده يمتد إلى 3 سنوات.

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دوري روشن السعودي الكلاسيكو الاتحاد الهلال ملعب الأمير عبد الله الفيصل

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