حمزة نمرة يطرح أغنية "شيخ العرب" من ألبومه الجديد "يا رايق" (فيديو)

طرح الفنانحمزة نمرة أغنية جديدة بعنوان “شيخ العرب” من ألبومه الجديد “يا رايق” وذلك على منصات الموسيقى وموقع “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية حمزة نمرة الجديدة

أغنية حمزة نمرة الجديدة “شيخ العرب” من كلمات محمود فاروق ومن ألحان أحمد الحاج وتوزيع موسيقي كريم عبد الوهاب.

وطرح حمزة نمرة يوم الأربعاء الماضي أغنيتين جديدتين دفعة واحدة من ألبومه الجديد “رايق” الأغنية الأولى بعنوان “لعله خير” والأغنية الثانية تحمل عنوان “أنا الطيب”، وذلك على منصات الموسيقى المختلفة وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

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تفاصيل أغنية لعله خير

أغنية حمزة نمرة الجديدة “لعله خير” من كلمات عمر طاهر ومن ألحان حمزة نمرة وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب.

مازال المطرب حمزة نمرة متربعا على صدارة التريند بأحدث كليباته الغنائية “رياح الحياة”، الذي وصلت نسبة مشاهدته لـ ميلوني و800 ألف عبر يوتيوب، وذلك بعد طرحه بــ 6 أيام.

أغنية رياح الحياة

تأتي أغنية رياح الحياة من كلمات: محمود فاروق، ألحان: حمزة نَمِرة، توزيع وميكساج: كريم عبد الوهاب، جيتار: مصطفى أصلان، باص جيتار: أحمد رجب.

تهبي يا رياح الحياة

ديمًا بما لا أشتهيه

واللي السنين مقدماه

غير اللي قلت نفسي فيه

يلاقي قلبي فين دواه

واللي أذاه أقرب ما ليه

ده جرح ببعلّم!

وصعب تسكن الآلام

واخرج من اللي فات سليم

وصعب لمّا اروح انام

ما افضلش أراجع القديم

طلع مُكلّف العلام

وخدت درس في الصميم

ولسه بتعلّم

ركز يا قلبي في اللي جاي

وألف شكر للي باع

ما صانش حتى بوء شاي

سلام يا ٣٠٠ وداع

واللي لقانا ما يساعوش

فخانة الوداع تساع

مشاعرنا مش لعبة

ما تتشغلش باللي فات

خليك يا قلبي في المفيد

كبر لأي ذكريات

ركز وبس في الجديد

لازم نقسّم الخانات

بمين قريب ومين بعيد

الحسبة مش صعبة

فرحت م الساعات ساعات

ودقت م الحاجات حاجات

وعشت م السنين سنين

ونابني م اللي فات فتات

وم الحبيب جواب حزين

وأسئلة بلا إجابات

حيرة ورا حيرة

حتى السعادة يوم ويوم

حتى المحبة خد وهات

وكل كوم وكومي كوم

زمن بيرمي إفيهات

وزي عادتي اصوم اصوم

واسد جوعي ذكريات

وافضها سيرة

آخرتها يا زمن عنيد

كله سبق وانا الوحيد

اللي مشيت ورا سراب

واللي بدأت من جديد

الكل شاف اللي وراه

حاسبت أنا ع المشاريب

لوحدي كالعادة!

مش باقي غيري في المكان

مش باقي حاجة من اللي كان

مش باقي غير وجع زمان

وهمس ذكرى في الودان

طاوعت حظى لما قال

أصبر لكل شيء أدان

يا حظ ما تأدن

وقال حمزة نمرة عن "رياح الحياة": "من أقرب أغاني الألبوم لقلبي، وكلماتها لمستني وأثرت في، وقررت أن أغنيها دفعة واحدة بدون "كوبليه كورس"، وهي أغنية حقيقية جدا في معانيها ومشاعرها المختلطة".

أغاني ألبوم حمزة نمرة الجديد

ويفاجئ حمزة جمهوره العربي بوجبة غنائية دسمة خلال الألبوم الذي يضم 13 أغنية، يتم إطلاقها بطريقة تسويقية مختلفة بواقع أغنية جديدة كل أسبوع وتحديدًا في أيام الأربعاء على مدار موسم الصيف.

ويخوض نمرة مغامرة فنية جديدة خلال "رايق" حيث يعتبر أول ألبومات مسيرته الغنائية الذي يتم إطلاقه خلال موسم الصيف، ويحمل في أغنياته مذاقات موسيقية متنوعة بين الموسيقى الشرقية والفيوجن والشعبي مع الفلامنكو والأفروبيت، في حين تتنوع موضوعات أغانيه بين العاطفية والواقعية والشجن وجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل التي تتلاءم مع الأجواء الصيفية.

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