الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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منوعات

كاميرا محمول في وضع التصوير، فضيحة في حمام ببنك كويتي (فيديو)

كاميرا محمول، فيتو
كاميرا محمول، فيتو

في فضيحة جديدة من نوعها في الكويت، وثقت مواطنة كويتية واقعة العثور على جهاز محمول في وضعية التصوير مخبأ بعناية في حمامات السيدات بأحد البنوك في محافظة الفروانية.

 

كاميرا هاتف حمام النساء

وأثار الفيديو الذي يظهر وجود كاميرا هاتف حمام النساء في أحد البنوك في الكويت غضب العديدين.. فيما نشرت وزارة الداخلية بيانا تفصح فيه عن القبض على المتهمين.

 

الفيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، وسط استهجان كبير وانتقاد لهذا التصرف المشين.

 

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القبض على المتورطين

وقد أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الاثنين، أن المتورطين وقعوا في قبضة الأمن.. فقد ألقي القبض على شخصين أحدهما عربي والآخر آسيوي، وضعا هاتفا محمولا في دورة مياه مخصصة للسيدات في أحد البنوك.

وأوضح إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، إدارة مباحث محافظة الفروانية، من إلقاء القبض على شخصين من جنسية عربية وآسيوية بتهمة (إساءة استخدام هاتف)".

 

وأشار إلى أنه تم إحالتهما إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، مرفقة بيانها بصورة مموهة لوجه الشخصين المعتقلين.

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