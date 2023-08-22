منتخب الشاطئية يشارك في بطولة نيوم الدولية بالسعودية

منتخب الشاطئية، وافق مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، على المشاركة في بطولة نيوم الدولية التي تستضيفها السعودية في شهر أكتوبر المقبل.

وقال مصطفى لطفي في تصريحات خاصة لـ “فيتو” إنه وافق على المشاركة في بطولة نيوم الدولية في السعودية، لزيادة الاحتكاك مع مدارس مختلفة ضمن برنامج إعداد الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي تقام في الإمارات في شهر فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية كان مقررا أن تنطلق فعالياتها في دبي الإماراتية في شهر نوفمبر المقبل، قبل أن يتم تأجيلها لشهر فبراير المقبل.

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منتخب الشاطئية يستعد لألعاب البحر المتوسط

ويستعد منتخب الشاطئية، للدخول في معسكر تدريبي مغلق بالإسكندرية خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 5 سبتمبر المقبلين، في إطار استعداداته للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط التي تقام في اليونان في الشهر نفسه.

وأكد مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب الشاطئية، أن معسكر الإسكندرية سيقتصر على خوض التدريبات البدنية والفنية فقط، ولن يتخلله أي مباريات ودية، على أن تغادر بعثة الفريق إلى اليونان مباشرة في اليوم التالي، استعدادا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط.

نتائج منتخب الشاطئية في بطولة بيلاروسيا الودية

وحقق منتخب مصر للكرة الشاطئية الفوز على ثلاث منتخبات في بطولة بيلاروسيا الدولية الأخيرة وهى عمان وأوزبكستان والإمارات وخسر مباراة وحيدة أمام روسيا.

أكد مصطفى لطفى المدير الفني أن المشاركة في البطولة كان الهدف منه تجهيز اللاعبين بشكل مناسب قبل انطلاق بطولة ألعاب البحر الأبيض التي ستقام فى اليونان الشهر المقبل والاحتكاك مع مدارس كروية مختلفة في اللعبة استعدادا لبطولة كأس العالم المقبلة.

قائمة منتخب الشاطئية في بطولة بيلاروسيا

وضمت قائمة منتخب الشاطئية في بطولة بيلاروسيا كلا من زيزو الصباح وإبراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى سمير ومصطفى شيكا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا والحسيني طه وعبد الرحمن الشافعي وإسماعيل بهجت وحسام باولو.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبو سريع مدربًا عامًا ومحمد فوزي مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبي وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإداري وإسلام شاكر مدير المهمات.

منتخب الشاطئية يخسر أمام روسيا

خسر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أمام نظيره منتخب روسيا بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الافتتاحية ببطولة بيلاروسيا الدولية التي تقام في الفترة من 4 إلى 14 أغسطس الجاري.

مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب الكرة الشاطئية، فيتو

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية

ويشرف محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على أنشطة كرة القدم الشاطئية ويضم الجهاز الفني المعاون كلًّا من أحمد أبو سريع مدربًا عامًا ومحمد فوزي مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى مديرًا إداريًا وإسلام شاكر مسؤول المهمات.

وكانت المنتخبات المتأهلة لكأس العالم للكرة الشاطئية هي: "الأرجنتين، بيلاروسيا، البرازيل، كولومبيا، مصر، إيران، إيطاليا، اليابان، المكسيك، عمان، البرتغال، السنغال، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية".

جدير بالذكر أن المكان الوحيد المتبقى فى النهائيات سيكون لدولة من أوقيانوسيا عقب التصفيات المؤهلة للاتحاد فى أغسطس، ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA 2024 فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024 فى دبي، الإمارات.