وصول بعثة منتخب الشاطئية إلى بيلاروسيا

وصلت بعثة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى إلى بيلاروسيا قبل بداية المشاركة فى الدورة الودية فى الفترة من ٤ إلى ١٠ أغسطس الجارى.

12 لاعبا فى قائمة منتخب الشاطئية ببطولة بيلاروسيا

واختار المدير الفني ١٢ لاعبا وتضم القائمة كلا من زيزو الصباح وإبراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى سمير ومصطفى شيكا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا والحسينى طه وعبد الرحمن الشافعى وإسماعيل بهجت.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الفراعنة مع منتخبات روسيا وعمان وأوزبكستان.

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ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبو سريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى ومحمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى وإسلام شاكر مدير المهمات.

ويرأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على كرة القدم الشاطئية ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبو سريع مدربًا عامًا ومحمد فوزي مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى مديرًا إداريًا وإسلام شاكر مسئول المهمات.

وأسفرت قرعة بطولة بيلاروسيا الدولية عن وقوع منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية فى المجموعة الثانية مع منتخبات روسيا وعمان وأوزبكستان، وتقام البطولة خلال الفترة من 4 إلى 10 أغسطس المقبل.

وكانت المنتخبات المتأهلة لكأس العالم للكرة الشاطئية هي: "الأرجنتين، بيلاروسيا، البرازيل، كولومبيا، مصر، إيران، إيطاليا، اليابان، المكسيك، عمان، البرتغال، السنغال، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية".

جدير بالذكر أن المكان الوحيد المتبقى فى النهائيات سيكون لدولة من أوقيانوسيا عقب التصفيات المؤهلة للاتحاد فى أغسطس، ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA 2024 فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024 فى دبي، الإمارات.



من جانبه، أكد مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر أن المجموعة الثانية قوية للغاية، وتمثل بداية الاستعداد القوي لبطولة كأس العالم التي ستقام في الإمارات، وفرصة جيدة للاحتكاك القوي مع منتخبات جيدة قبل المشاركة فى بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

منتخب مصر يشارك في بطولة بيلاورسيا الدولية

الكرة الشاطئية، واستقر مصطفى لطفي على انتظام العناصر الأساسية للمنتخب فى المعسكر وذلك لاستغلال المشاركة فى بطولة بيلاروسيا الودية قبل السفر إلى اليونان، وسينضم في المرحلة الثانية من المعسكر كلا من زيزو الصباح، محمد السيد، مصطفى أحمد، حسان محمد، مصطفى على، محمد عبد النبى، أحمد إيشا، إسماعيل بهجت، حسام باولو والحسينى طه.

وسيعلن الجهاز الفني، القائمة النهائية التي ستخوض دورة بيلاروسيا الودية عقب نهاية المعسكر.

فيما أكد عاطف عادل لاعب المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية، ولاعب أكتيف بولونيا بالدوري الإيطالي، تطلعه الشديد لقيادة الفراعنة للتتويج ببطولة وارسو التي تعد واحدة من أكبر البطولات.