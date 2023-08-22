منتخب الشاطئية يرفض مواجهة اليابان وديًا

منتخب الشاطئية، رفض منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، عرضا رسميا، لمواجهة نظيره منتخب اليابان في مباراتين وديتين في شهر أكتوبر المقبل.

وقال مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية: إن منتخب اليابان أرسل عرضا رسميا لاستضافة منتخب مصر في اليابان وخوض مباراتين وديتين معه، مع تحمل كافة مصاريف الإقامة الكاملة للفراعنة في العاصمة اليابانية على أن يتحمل منتخب مصر تذاكر الطيران فقط، إلا أنه تم رفض العرض الياباني، بسبب إرتباط منتخب مصر بالمشاركة في بطولة نيوم الدولية بالسعودية في نفس التوقيت.

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منتخب الشاطئية يستعد لألعاب البحر المتوسط

ويستعد منتخب الشاطئية، للدخول في معسكر تدريبي مغلق بالإسكندرية خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 5 سبتمبر المقبلين، في إطار استعداداته للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط التي تقام في اليونان في الشهر نفسه.

وأكد مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب الشاطئية، أن معسكر الإسكندرية سيقتصر على خوض التدريبات البدنية والفنية فقط، ولن يتخلله أي مباريات ودية، على أن تغادر بعثة الفريق إلى اليونان مباشرة في اليوم التالي، استعدادا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط.

نتائج منتخب الشاطئية في بطولة بيلاروسيا الودية

وحقق منتخب مصر للكرة الشاطئية الفوز على ثلاث منتخبات في بطولة بيلاروسيا الدولية الأخيرة وهى عمان وأوزبكستان والإمارات وخسر مباراة وحيدة أمام روسيا.

أكد مصطفى لطفى المدير الفني أن المشاركة في البطولة كان الهدف منه تجهيز اللاعبين بشكل مناسب قبل انطلاق بطولة ألعاب البحر الأبيض التي ستقام فى اليونان الشهر المقبل والاحتكاك مع مدارس كروية مختلفة في اللعبة استعدادا لبطولة كأس العالم المقبلة.

وضمت قائمة منتخب الشاطئية في بطولة بيلاروسيا كلا من زيزو الصباح وإبراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى سمير ومصطفى شيكا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا والحسيني طه وعبد الرحمن الشافعي وإسماعيل بهجت وحسام باولو.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبو سريع مدربًا عامًا ومحمد فوزي مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبي وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإداري وإسلام شاكر مدير المهمات.

منتخب الشاطئية يخسر أمام روسيا

خسر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أمام نظيره منتخب روسيا بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الافتتاحية ببطولة بيلاروسيا الدولية التي تقام في الفترة من 4 إلى 14 أغسطس الجاري.

وكانت وصلت بعثة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفني إلى بيلاروسيا قبل بداية المشاركة فى الدورة الودية فى الفترة من ٤ إلى ١٠ أغسطس الجاري.

12 لاعبًا في قائمة منتخب الشاطئية ببطولة بيلاروسيا

واختار مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ١٢ لاعبًا وتضم القائمة كلًّا من زيزو الصباح وإبراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى سمير ومصطفى شيكا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا والحسينى طه وعبد الرحمن الشافعي وإسماعيل بهجت.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الفراعنة مع منتخبات روسيا وعمان وأوزبكستان.

الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية

ويضم الجهاز الفني المعاون كلًّا من أحمد أبو سريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى ومحمد أكمل رئيس الجهاز الطبي وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى وإسلام شاكر مدير المهمات.

ويرأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على كرة القدم الشاطئية ويضم الجهاز الفني المعاون كلًّا من أحمد أبو سريع مدربًا عامًا ومحمد فوزي مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى مديرًا إداريًا وإسلام شاكر مسؤول المهمات.

وكانت المنتخبات المتأهلة لكأس العالم للكرة الشاطئية هي: "الأرجنتين، بيلاروسيا، البرازيل، كولومبيا، مصر، إيران، إيطاليا، اليابان، المكسيك، عمان، البرتغال، السنغال، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية".

جدير بالذكر أن المكان الوحيد المتبقى فى النهائيات سيكون لدولة من أوقيانوسيا عقب التصفيات المؤهلة للاتحاد فى أغسطس، ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA 2024 فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024 فى دبي، الإمارات.