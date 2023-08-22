شركة أمريكية تطور لقاحا ضد متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5

كشفت الشركة الأمريكية «نوفافاكس» عن تحديث لقاح مضاد لفيروس كورونا يحمي من الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 وفق الدراسات السريرية التي أجريت علي اللقاح.

وأكدت الشركة الأمريكية أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا كان فعال ضد متغيرات XBB الفرعية، وكذلك متحور EG.5.1 وXBB.1.16.6، ومن المقرر توفير اللقاح في موسم الخريف القادم.

تحورات فيروس كورونا

فيما أعلن مركز مكافحة الأمراض الأمريكي CDC عن أحدث إصدار من لقاح COVID-19 سيكون متاحًا بحلول سبتمبر القادم في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد تعرض فيروس كورونا لعدد من التحورات أصبح من الضروري إصدار تحديث وتطوير للقاحات فيروس كورونا لتناسب التحورات الجديدة لفيروس كورونا.

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اللقاح المحدث بحاجة إلى موافقات نهائية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية



وقال مركز مكافحة الأمراض الأمريكي إنه لا يزال اللقاح المحدث بحاجة إلى موافقات نهائية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية



وأوضح أن التطعيم من سيكون متاحا كحقنة سنوية، كما يوجد لقاح الإنفلونزا السنوي.

فيروس كورونا

وأشار مركز مكافحة الأمراض الأمريكي ان هناك ارتفاع وزيادة في نشاط الفيروس، وما نراه الآن في أغسطس من عام 2023 هو زيادات صغيرة في عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

وقال "ما زال حالات دخول المستشفى تعتبر في ادني مستوياتها التي شهدناها في السنوات الثلاث الماضية".

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها تراقب حاليًا العديد من متحورات فيروس كوفيد-19، منها 3 متحورات مصنفة على أنها مثيرة للاهتمام وهي (XBB.1.16، XBB.1.5، EG.5) بجانب 6 متحورات أخرى مصنفة أنها تحت المراقبة.

أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه على المستوى العالمي، لا يزال XBB.1.16 هو المتحور الأعلى انتشارًا.

متحور فيروس كورونا

أوضحت أنه تم الإبلاغ عنه من إجمالي 101 دولة منذ ظهوره، وتمثل نسبة انتشاره 25,2% من بين جميع المتحورات الأخرى أما المتحور XBB.1.5، فتم الإبلاغ عنه من 121 دولة على مستوى العالم، وتمثل نسبة انتشاره 12,7%

المتحور EG.5، أحد السلالات الفرعية من المتحور XBB 1.9.2

أوضحت الصحة العالمية أن المتحور (EG.5) إنه إحدى السلالات الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 (خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون)، تم الإبلاغ عنه لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه على أنه متحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023، ثم تم بعدها تصنيفه كمتحور مثير للاهتمام، حيث إنه يحتوي على سمات وراثية مشابهة للمتحور XBB.1.5 مع وجود طفرات إضافية.

أكدت انه تم الإبلاغ عن 7354 عينة للمتحور EG.5 من 51 دولة، وبلغت نسبة انتشاره على مستوى العالم 17,4% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023.

وتابعت منظمة الصحة العالمية أن معظم العينات المبلغة من الصين (30.6٪، 2247 عينة)، أما الدول الأخرى التي تحتوي على 100 عينة على الأقل هي الولايات المتحدة الأمريكية (18.4٪، 1356 عينة)، جمهورية كوريا (14.1٪، 1040 عينة)، اليابان (11.1٪، 814 عينة)، كندا (5.3٪، 392 عينة)، أستراليا (2.1٪، 158 عينة)، سنغافورة (2.1٪، 154 عينة)، المملكة المتحدة (2.0٪، 150 عينة)، فرنسا (1.6٪، 119 عينة)، البرتغال (1.6٪، 115 عينة)، وإسبانيا (1.5٪، 107 عينة).

أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن تقييم المخاطر العالمي لـلمتحور EG.5 في الوقت الحالي ما زال منخفضًا مثل XBB.1.16 والمتحورات الأخرى المصنفة على أنها مثيرة للاهتمام، وذلك طبقًا للأدلة المتاحة، وعلى الرغم من سرعة انتشاره وقدرته على الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المراضة أو الخطورة.