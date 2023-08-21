أحداث 21 أغسطس، إحراق الأقصى والثوار يحتفلون بسقوط نظام القذافي وميلاد عزت أبو عوف ورحيل عبد المطلب

شهد يوم 21 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

مناسبات أحداث ذاكرة اليوم

1541 - الجيش العثماني بقيادة سليمان القانوني ينهي حصار بودا ويتمكن من فتحها والسيطرة على المجر لمدة 150 عاما

1915 - إيطاليا تعلن الحرب على الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى.

1919 - بلجيكا تعلن إنها دولة منتدبة على بوروندي.

1944 - عقد اجتماع بين ممثلي المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لوضع مسودة لميثاق الأمم المتحدة.

1969 - إحراق المسجد الأقصى على يد مايكل دينس روهان.

1983 - اغتيال زعيم المعارضة الفلبينية بينينو أكينو في مطار مانيلا الدولي بعد عودته إلى بلاده بعد عشرين عامًا قضاها في المنفى.

1991 - لاتفيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.

2003 - القوات الأمريكية تلقي القبض على القيادي في حزب البعث وابن عم الرئيس العراقي السابق صدام حسين علي حسن المجيد.

2011 - وصول الثوار إلى الساحة الخضراء في طرابلس بعد انسحاب كتائب القذافي من أنحاء العاصمة، وفي المساء احتفل الآلاف بسقوط نظام القذافي في الساحة الخضراء وسط طرابلس وفي بنغازي وفي مدينة البيضاء.

2013 - الحكم بالسجن لمدة 35 عامًا على الجندي الأمريكي برادلي مانينغ لتسريبه وثائق سرية إلى موقع ويكيليكس.

2014 - تسمية أحمد داود أوغلو زعيمًا لِحزب العدالة والتنمية ورئيسًا لوزراء تُركيَّا.

2017 - كُسوف شمسي كُلّي يحدث فوق الولايات الأمريكية المتجاورة لأول مرة منذ عام 1918.

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مواليد يوم 21 أغسطس

1862 - إدريس بك راغب، قاضي مصري.

1902 - أنخيل كاراليتشيف كاتب بلغاري متخصص في أدب الأطفال.

1906 - فريز فريلينغ، رسام رسوم متحركة ومخرج أمريكي.

1930 - الأميرة مارجريت، ابنه جورج السادس ملك المملكة المتحدة وكونتيسة سنودون.

1938 - كيني روجرز، مغني أمريكي.

1945 - منير فخري عبد النور، سياسي مصري.

1947 - اللواء. أحمد مختار، عسكري وسياسي مصري.

1948 - عزت أبو عوف، ممثل مصري.

1963 - الملك محمد السادس، ملك المغرب.

1971 - فتحي عبد الوهاب، ممثل مصري.



وفيات يوم 21 أغسطس

1153 - القديس برنارد، قديس كاثوليكي.

1157 - الملك ألفونسو السابع، ملك إسبانيا.

1796 - جون مكينلي، سياسي أمريكي.

1836 - كلود-لوي نافيير، عالم فيزياء ومهندس فرنسي.

1940 - ليون تروتسكي، زعيم شيوعي.

1943 - هنريك بونتوبيدان، أديب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1917.

1964 - بالميرو تولياتي، قائد شيوعي إيطالي.

1979 - جوزيبي مياتسا، لاعب كرة قدم إيطالي.

1980 - محمد عبد المطلب، مغني مصري

1983 - بينينو أكينو، رئيس الفلبين السابق.

2010 - لخضر بن طوبال، سياسي جزائري.

2011 - الأمير محمد العبد الله الفيصل آل سعود، أمير وشاعر ورياضي سعودي.

2018 - حنا مينه، روائي سوري.