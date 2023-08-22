الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

بعد توقفها منذ عام 2016، السياحة تقرر عودة العمرة البرية

مناسك العمرة، فيتو
مناسك العمرة، فيتو

قررت وزارة السياحة والآثار عودة العمرة البرية من خلال النقل البحري، وذلك بعد توقفها منذ عام 2016 وذلك لخدمة المواطنين الراغبين في عمل العمرة.

وتستهدف وزارة السياحة والآثار من خلال عودة العمرة البحرية تنويع المصادر المتاحة أمام المواطنين الراغبين في عمل مناسك العمرة، منا يؤدي الي تنوع أسعار برامج العمرة باختلاف المواطنين ووسائل السفر.

اعتماد ضوابط العمرة للموسم الجديد

وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قد اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.

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ووفقا للضوابط سيتم السماح لشركة السياحة بالبدء في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهائها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركة المُسجلة بالوزارة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.

شروط قيام شركات السياحة بتنظيم برامج العمرة

كما سيتم السماح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة لعام 1445هـ دون تحديد موعد محدد لغلق باب التوثيق، حيث أن التوثيق سيكون مستمرًا طوال الموسم بالوزارة طالما مسموح به من قبل السلطات السعودية.

وتضمنت هذه الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قواعد واجراءات خاصة بالشركة السياحة المنفذة لرحلات العمرة، وقواعد وإجراءات خاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

ضوابط العمرة 

كما تضمنت الضوابط القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وكذلك القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي، وأخرى خاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة والمنظم لأعمالها. 
 

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