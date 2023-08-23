الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة.. قصة البابا متاؤس الرابع

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني،  تذكار نياحة القديس البابا متاؤس الرابع البطريرك الثاني بعد المائة من بطاركة الكرازة المرقسية.

 

قصة البابا متاؤس الرابع

وتنيَّح القديس البابا متاؤس الرابع البطريرك الثاني بعد المائة من بطاركة الكرازة المرقسية، سنة 1391 للشهداء.

وُلِدَ هذا الأب في بلدة مير (مير: قرية كبيرة تابعة لمركز القوصية محافظة أسيوط) من أبوين مسيحيين تقيين فربياه تربية مسيحية حقيقية وعلماه العلوم الكنسية، ولما كبر مضى وترَّهب في دير البرموس ببرية شيهيت وسار سيرة رهبانية فاضلة بالنسك والعبادة. وبعدما تنيَّح البابا مرقس السادس اجتمع رأى الأساقفة والكهنة والأراخنة عليه لرسامته بطريركًا فتمت رسامته في يوم 30 هاتور 1277 للشهداء
( 1660م ) في احتفال كبير حضره كثيرون من الطوائف الأخرى.

Advertisements

كان البابا متاؤس متواضعًا لم يغير كثيرًا من عوائده الرهبانية بعد البطريركية، كما كان عطوفًا على الفقراء والأرامل والأيتام والمحبوسين كما اهتم بالرهبان في الأديرة وكان يوفر لهم احتياجاتهم، وقد قام برسامة مطرانين متعاقبين على كنيسة الحبشة، ونقل القلاية البطريركية من حارة زويلة إلى حارة الروم سنة 1660م.

 

مآسي البابا متاؤس 

قاسى البابا متاؤس شدائد كثيرة احتملها بالصبر والصلاة ووهبه الله مواهب كثيرة. وبعد أن أكمل سعيه الحسن تنيَّح بسلام بعد أن جلس على الكرسي المرقسي أربع عشرة سنة وثمانية أشهر وتسعة أيام. ودُفن بكنيسة أبي سيفين بمصر القديمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البابا متاؤس البابا متاؤس الرابع قصة البابا متاؤس الرابع الكنيسة الأرثوذكسية البابا تواضروس

مواد متعلقة

البابا تواضروس الثاني يغادر المجر عائدًا إلى مصر

رئيس وزراء المجر يستقبل البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس يصلي عشية عيد العذراء بالمجر

البابا تواضروس يلتقي رئيسة المجر وأمير قطر

الأكثر قراءة

الاتحاد السكندري: هذه تفاصيل فيديو مورينيو ومفاجآت في لائحة العشري

قبل عرضه، عدد حلقات مسلسل سفاح الجيزة

اليوم، امتحان مواد “الأحياء والأدب والتفسير” لطلاب الدور الثاني في الثانوية الأزهرية

للنشر الساعة 5، تغطيات ومزايا وثائق التأمين الطبي لمواجهة الحالات الحرجة

أول إجراء رسمي من اتحاد الكرة الإسباني بعد قبلة مونديال السيدات

أسامة ربيع: بدء سحب السفينة التي تعطلت في قناة السويس

قصة كفاح عمرها أكتر من 60 سنة.. حكاية عم سيد أقدم صنايعي بوابير جاز في الدقهلية (فيديو)

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

سيول ورياح وسقوط أعمدة إنارة، عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة (فيديو)

"دش" لأسد في مغسلة سيارات (فيديو)

كاميرا محمول في وضع التصوير، فضيحة في حمام ببنك كويتي (فيديو)

إنقاذ أطفال التليفريك في باكستان رغم الرياح القوية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في نهاية التعاملات

انخفاض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم

سعر اليورو يعود للوراء خطوات مساء اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في نهاية التعاملات

المزيد

انفوجراف

12 لقبا في 3 ولايات.. تعرف على بطولات مرتضى منصور مع الزمالك

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية