الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

بالتفاصيل، ملامح تطوير ميدان رمسيس وإعادة تخطيطه

ميدان رمسيس ،فيتو
ميدان رمسيس ،فيتو

كشف مصدر مسئول بمحافظة القاهرة عن مخطط تطوير ميدان رمسيس، وذلك بعد قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بإعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبرى الليمون منطقة إعادة تخطيط.

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إعادة تخطيط ميدان رمسيس


وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو، أن الهدف من تطوير ميدان رمسيس وإعادة تخطيطه هو حل المشاكل المرورية التى يشهدها الميدان، لذلك يكون أول محاور التخطيط هو حل مشكلة التكدس المرورى، لذلك سيتم حل مشكلة المواقف العشوائية المتواجدة بالميدان.

وأوضح أنه من المقترح إنشاء جراج متعدد الطوابق بأرض الصوامع التابعة لوزارة التموين على مساحة 12 ألف متر، لنقل المواقف المتواجدة بالميدان والمتواجدة بمحيط محطة سكة حديد مصر، كما سيتم نقل كافة الأنشطة التجارية المتواجدة بالميدان داخل الجراج.

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وكانت قد نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 166، الصادر أول أغسطس 2023، قرار محافظة القاهرة رقم 1924 لسنة 2023، بشأن إعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبرى الليمون كمنطقة إعادة تخطيط.

ونص قرار محافظة القاهرة في مادته الأولى على "إعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبرى الليمون كمنطقة إعـادة تخطيط طبقًا للحدود والإحداثيات الواردة بالرسم المرفق وذلك تنفيذًا لما تقرر فـى اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (٢٨) برئاسة رئيس مجلس الـوزراء بتاريخ ٣١/١/٢٠٢٣، بالقرار رقم (١٦/٢٣/٠١/٢٨) بالموافقة على إعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبرى الليمون، كمنطقة إعادة تخطيط مع إتباع الإجـراءات الـواردة بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية".

 

جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٣ لـسنة ١٩٧٩ بـشأن نظـام الإدارة المحليـة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية؛ وعلى صورة كتاب السيد اللواء أ.ح أمين عام مجلـس الـوزراء رقـم (٧٠٨٧) بتاريخ ٧/٣/٢٠٢٢ لوزير الإسكان والمرافـق والمجتمعـات العمرانيـة، بشأن رغبة الدولة فى تطوير منطقة ميدان رمسيس والـسبتية وكـوبرى الليمـون؛ والتوجيهات الرئاسية الصادرة بتكليف وزارة الدفاع بإعداد الرفع المساحى والتوصيف الدقيق للتواجدات الحالية بين شارع الجلاء وكوبر ى الليمون ودراسة متطلبات إعـادة التخطيط لهذه المنطقة.
 

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القاهرة تعيد تخطيط منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبر الليمون

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