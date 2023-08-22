الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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اقتصاد

رئيس الشرقية للدخان: علبة السجاير حاليا بـ 40 جنيها ونتمنى التزام التجار (فيديو)

اسعار السجائر، فيتو
اسعار السجائر، فيتو

اسعار السجائر، أكد هاني أمان الرئيس التنفيذي في الشركة الشرقية للدخان، أن السجائر متوافرة  في الأسواق. 

انخفاض أسعار السجائر

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: اسعار السجائر انخفضت بشكل كبير، بعد طرح كميات كبيرة في الأسواق،  وتشديد الرقابة".

 

 

تراجع ملحوظ في سعر علبة السجائر

وأضاف:"علبة السجائر حاليا اصبحت بـ40 جنيها ونتمنى التزام التجار بأصول المهنة بالربح المعقول في هذه المهنة ".
 

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اجراءات الشرقية للدخان

واتخذت الشركات المنتجة للسجائر مثل الشركة الشرقية إيسترن كومبانى وفيليب موريس العديد من الإجراءات للتغلب على مسألة المغالاة والارتفاعات الكبيرة في الأسعار من قبل تجار التجزئة وقيام البعض بالتخزين للسجائر.

ومن بين الإجراءات العديدة التي اتخذتها الشركات ومن المقرر التوسع فيها خلال الفترة المقبلة.

1- أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني اللجوء الى مضاعفة الكميات المطروحة في الأسواق من السجائر المعبأ بكميات تصل إلى 150 مليون سيجارة في اليوم، أي 8 ملايين علبة سجائر، بزيادة نحو 20-30% عما يطرح حاليًّا في الأسواق.

 

2- أعلنت الشركة عن عدم رفع أسعارها بشكل نهائي وعدم المساهمة في زيادة الأسعار على المستهلكين وأن أسعار السجائر الكليوباترا تسجل 24 جنيهًا.

3- وضع الشركات المنتجة مثل الشرقية وفيليب موريس رمز وعلامة qr للإعلان عن أسعار السجائر للمستهلكين لعدم التلاعب بها.

 

4- طرح السجائر من الشركات المنتجة للتجار المعروفين مما يزيد المعروض أمام الطلب وبالتبعية سيتم غلق الباب أمام جشع التجار وستخرج الكميات المخزنة وستتراجع الأسعار بشكل كبير.

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