دوري أبطال آسيا، وقت إضافي بين الوكرة القطري ونافباخور بعد التعادل السلبي

دوري أبطال آسيا، انتهت مباراة الوكرة القطري ونافباخور نامانجان من أوزبكستان، بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الجنوب، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا، ليلجأ الفريقان إلى الأوقات الإضافية.

شهد الشوط الأول سيطرة من نادي الوكرة الذي ضغط بقوة على منافسه محاولا استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز.

وشهدت أحداث الشوط الأول بطاقة صفراء على ميلوش ميلوفيتش لاعب الفريق الأوزبكي.

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ومع نهاية الشوط الأول، كاد حمدي فتحي أن يحرز الهدف الأول لفريقه الوكرة القطري بعد استقبل كرة على حدود منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية تصدى لها حارس الفريق الأوزباكي ببراعة ليبعدها إلى ركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء فريق نافباخور وتأزم موقف الوكرة القطري بعد طرد لاعبه خالد شراب بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل المباراة بـ10 لاعبين.

ولجأ فريق الوكرة إلى التأمين الدفاع بسبب مخاوف من تلقي هدف في ظل النقص العددي، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويلجأ الفريقان إلة الوقت الإضافي.

حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة لمواجهة نافباخور

أعلن الجهاز الفني لنادي الوكرة القطري تشكيل الفريق لمواجهة نظيره نافباخور نامانجان من أوزبكستان، والذي شهد تواجد حمدي فتحي لاعب الوكرة بشكل أساسي، في مباراته الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث ضم تشكيل الوكرة كلا من: عمير السيد ولوكاس مينديز وترنت ساينسبري وأحمد فاضل ومحمد بن يطو وأيوب عسال وجيلسون دالا ومراد ناجي وأحمد عبد المقصود وحازم شحاتة.

فيما تواجد على مقاعد بدلاء نادي الوكرة كلا من: من محمد البكري وسعود الخاطر وإبراهيم الصادق وخالد شراب ورابح يحيى وناصر اليزيدي وخالد منير ومحمد خالد ونبيل عرفان ويوسف الخطيب، يمكنه الاستعانة بخدماتهم في الشوط الثاني لتحقيق الانتصار.

ويشارك الوكرة فى دوري أبطال آسيا لأول مرة بعد غياب 20 عاما ويسعى للحصول على مكان ضمن دور المجموعات.

الوكرة يفوز على معيذر

وقاد حمدي فتحي فريقه الوكرة للفوز في مباراته الرسمية الأولى على فريق معيذر بثلاثة أهداف دون رد بالجولة الأولى من دوري نجوم قطر للموسم الجديد.

وشارك فتحي في المباراة كاملة وقدم مستوى جيدا خلال 90 دقيقة، حيث شهد اللقاء تسجيل محمد بن يطو هدف وأيوب العسال هدفين لصالح الوكرة.

وانتقل حمدي فتحي لصفوف الوكرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من الأهلي.

من ناحية أخرى، وجه المعلق العماني سمير اليعقوبي، رسالة مدح للنادي الأهلي أثناء تعليقه على مباراة الوكرة ومعيذر بالدوري القطري على قناة الكأس، حيث وصف حمدي فتحي لاعب فريق الوكرة بكلمات رائعة له وللنادي الأهلي في مباراة حقق فيها رفاق حمدي فتحي الفوز.

وتحدث قائلًا: “حمدي فتحي النجم القادم من القلعة الأهلاوية الحمراء، القادم من ملك ملوك إفريقيا، الوكرة لم يعد يحظى بجماهيره فقط، بل حتى بعض الجماهير المتواجدة في ملعب المباراة من جماهير الأهلي المصري".