أبرزها الصداع وآلام بالجسم، 5 أعراض لمتحور فيروس كورونا الجديد Eg.5

المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 كشفت وزارة الصحة عن أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 وذلك بعد رصد أول حالتين إيجابيتين بالفيروس في مصر.

أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5

وأوضحت وزارة الصحة أن أهم أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 تشمل:

١- السعال والحمى.

٢- القشعريرة.

٣- التعب وآلام في العضلات أو الجسم.

٤- الصداع.

٥- سيلان الأنف والعطس.

رصد إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن رصد إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2

أوضحت أن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما هي أعراض خفيفة ويتماثلان للشفاء وذلك ضمن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي.

Advertisements

ويقوم قطاع الطب الوقائي، بوزارة الصحة والسكان بتطبيق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، وذلك من خلال عدة برامج ومنها الترصد الروتيني، ويتم تطبيقه في 450 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يتم الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي بصفة دورية ومنتظمة، ويتم أخذ مسحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة ويتم عمل فحص للإنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوي لجميع العينات.

وتطبق وزارة الصحة برامج ترصد المواقع المختارة في عدة مستشفيات موزعة جغرافيًا على جمهورية مصر العربية، ومنها ترصد الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا في العيادات الخارجية ويتم تطبيقه في 12 منشأة طبية، وترصد الأمراض التنفسية الحادة للمرضى المحجوزين في الأقسام الداخلية ويتم تطبيقه في 17 منشأة طبية، حيث يتم أخذ عينات مسحات حلق وأنف ويتم عمل فحص للإنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوي لجميع العينات بصفة دورية.

فيروس كورونا

جدير بالذكر أنه حثت وزارة الصحة المواطنين على ضرورة الحرص على تناول الجرعة المنشطة من لقاح فيروس كورونا لمن فات علي تناولهم التطعيم مدة ٦ شهور سابقة.

تناول الجرعة المنشطة

وكشفت وزارة الصحة عن الفئات الواجب عليها تناول جرعة منشطة من تطعيم فيروس كورونا وهم كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المناعة الضعيفة.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا.

عودة ارتداء الكمامة للفئات الأكثر عرضة للإصابة

ونصحت وزارة الصحة بعودة ارتداء الكمامة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بجانب عدم التهاون في تطبيق إجراءات الحماية من المتحور.