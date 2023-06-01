سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

الأجسام الفضائية المجهولة، برغم استمرار اجتماع علماء وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لعدة ساعات، لكن الاجتماعي لم يخرج بنتيجة حتمية عن وجود كائنات فضائية أو أجسام مجهولة، مؤكدة عدم وجود دليل على زيارة الكائنات الفضائية للأرض.

الكائنات الفضائية تحير علماء ناسا

حقيقة الأجسام الفضائية المجهولة أوقعت علماء "ناسا" في حيرة، حيث أكدوا أنه من بين 800 مقطع شاهدوه عن الكائنات المجهولة على الأرض، عدم إيجاد دليل على وجودهم، لكن الحيرة بدت على العلماء، الذين قالوا عبارتهم الغريبة: "لا نجد تفسير كافٍ لتأكيد ما هيّة تلك الأجسام"

إجتماع علماء ناسا وصف بالتاريخي لاجتماع وُصف بالتاريخي لأنها المرة الأولى التي تقدم فيها "ناسا" نتائج تحقيقاتها عن تلك الأجسام الفضائية المجهولة للجمهور بشكل علني.

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نتائج خطيرة ومحيرة في اجتماع تاريخي لعلماء ناسا

خرج اجتماع 16 عالم من علماء "ناسا" بنتائج خطيرة ومحيرة في نفس الوقت، حيث اتفق العلماء على عدم وجود دليل واحد مقنع على وجود نشاط خارج كوكب الأرض لكائنات فضائية أو أجسام مجهولة، في أي مقطع شاهدوه حتى الآن.

مقطع مصور لوجود أجسام مجهولة على الأرض، فيتو



لكن لا تزال مقاطع الأجسام المجهولة أو ما يطلق عليهم "الكائنات الفضائية" لغز محير لعلماء ناسا، الذي قالوا إنه برغم عدم وجود دليل على الأجسام المجهولة، لكن "هذا لا يعني استبعاد وجود فضائيين أو مركبات مجهولة من قوات عسكرية بتقنيات لا نعرفها أو أي تفسير آخر"، مؤكدين أن "من بين 800 مقطع شاهدناه لا نجد تفسير كافٍ لتأكيد ما هيّة تلك الأجسام."

لا يوجد دليل وجود الكائنات الفضائية المجهولة

إعلان حيرة علماء ناسا، في اجتماعهم التاريخي، عن عدم وجود دليل على الأجسام المجهولة، تسبب في تعرضهم للهجوم من قبل المتابعين، حيث قال نيكولا فوكس مدير إدارة علوم الفضاء بوكالة ناسا، أن العلماء ناقشوا في اجتماعهم الهجوم الذي يتعرضون له عبر الإنترنت، حيث تعرض العلماء للمضايقات، بسبب قرارهم بعقد الاجتماع وتحديد هوية المركبات الطائرة المجهولة.

تظهر لقطات فيديو شاركتها وكالة ناسا اليوم خلال اجتماع حول الأجسام الطائرة

الطائرة جسمًا كرويًا مجهول الهوية يطير.



قال مسؤولون عسكريون إنهم لم يتمكنوا من شرح ماهية الشيء pic.twitter.com/vMIrrwFbb0 — Algerian Aviation spotter 🇩🇿 (@AlgerianAircra1) May 31, 2023



ووصف علماء ناسا الهجوم الذي يتعرضون له عبر الإنترنت بسبب مناقشة موضوع تحديد هوية المركبات الطائرة المجهولة بأنه "وصمة عار"، مؤكدين أن تسليط الضوء على هذه الأمور يشجع الطيارين أكثر لنقل شهاداتهم على ما يرونه في السماء، وإن ذلك الهجوم يجعلهم يسكتون خوفًا من السخرية أو الإحراج.

احتمال وجود كائنات فضائية أو أجسام مجهولة

وقال رئيس اللجنة ديفيد سبيرجيل: "إن معظم المشاهدات أو جميعها التي تم تصويرها بالهواتف تكون إما لطائرة أو منطاد، ما يجعل الناس تطلق تكهناتها بأنها مركبات فضائية ويرجع ذلك لسوء حالة التصوير."

ناسا تدرس وجود كائنات فضائية مجهولة، فيتو



أما عن احتمالية وجود كائنات فضائية أو أجسام مجهولة، علق عليها عالم الفلك الأمريكي ديفيد جرينسبون، أحد كبار العلماء في معهد علوم الكواكب في هيوستن، حيث قال: "لا يوجد أي دليل يشير لوجود مخلوقات فضائية حتى الآن أو وجود أي ظواهر غامضة من خارج كوكب الأرض، والبيانات التي لدينا تجعلنا ندرك ذلك"

وتابع ديفيد جرينسبون حديثه عن تفسير وجود كائنات فضائية فقال: "بالطبع سيكون الأمر مدهش وفاتن لو حدث أمر كهذا، وسننبهر بل سنرغب في متابعته، لكن في هذه المرحلة التي نحن فيها ليس لدينا أي بيانات صريحة تشير إلى وجود علاقة بين تلك المركبات الطائرة المجهولة ووجود حياة خارج كوكب الأرض."