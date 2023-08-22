ارتفاع سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية مساء الثلاثاء 22-8-2023

مؤشر الذهب، شهد مؤشر الذهب بالبورصة المصرية ارتفاعا طفيفا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء في مصر، حيث ارتفع سعر الذهب بنهاية حركة التعاملات وترصد "فيتو" لحظيا مؤشر الذهب المحلى بالسوق المصري على مدار الساعة وفقا لآخر تحديث لها بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 22/8/2023.

حركة مؤشرات الذهب فى البورصة المصرية، فيتو

مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

والسعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــا.

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مؤشرات الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2560.12 جنيه للشراء 2594.32 جنيه للبيع.