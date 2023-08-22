الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رياضة

نجم منتخب البرتغال يخضع للكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى النصر السعودي

أوتافيو، فيتو
أوتافيو، فيتو

يصل الدولي البرتغالي أوتافيو إدميلسون لاعب النصر السعودي الجديد، إلى الرياض، اليوم الثلاثاء، بعد توقيعه لمدة 3 أعوام، بعقد يبلغ حوالي 102 مليون يورو.

ووفقا لمصادر لصحيفة "الرياضية" السعودية، أجرى اللاعب البرتغالي الفحص الطبي في مركز فيفا دبي الطبي، أمس الإثنين، عقب وصوله مدينة دبي الإماراتية برفقة أنطونيو تكسيرا وكيل أعماله.

وكانت إدارة النصر، بدأت المفاوضات مع أوتافيو قبل شهر ونصف، لكن مطالب بورتو بدفع قيمة الشرط الجزائي (40 مليون يورو)، دفعته للتراجع عن الصفقة.

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وارتفع الشرط الجزائي في عقد أوتافيو إلى 60 مليون يورو بداية من أغسطس الجاري، لكن إصرار كاسترو على ضم اللاعب دفع النصر للعودة إلى المفاوضات مع بورتو مجددًا.

ومن المقرر أن يدفع النصر 20 مليون يورو كدفعة أولى، وسيقسط باقي المبلغ على دفعتين، فيما سيتقاضى اللاعب 16 مليون يورو سنويًا، علمًا بأن عقده يمتد إلى 3 سنوات.

موعد مباراة النصر أمام شباب الأهلي بدوري أبطال آسيا

ويستعد نادي  النصر السعودي اليوم الثلاثاء  لمواجهة نظيره شباب الأهلي الإماراتي، في إطار منافسات الجولة التمهيدية “البلاي أوف” من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة بين النصر وشباب الأهلي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 8:20 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 9:20 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية المشفرة، نظرًا لحصولها على حقوق بث البطولة في الوطن العربي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

تشكيل النصر السعودي المتوقع أمام شباب الأهلي دبي

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: نواف بوشل، عبد الإله العمري، محمد آل فتيل، جيسلان كونان.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سعد فهد الناصر، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

موعد مباراة النصر السعودي أمام شباب الأهلي بدوري أبطال اسيا

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