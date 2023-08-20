أول ظهور لصديقة نيمار فى العاصمة السعودية الرياض ( فيديو)

ظهرت برونا بيانكاردي صديقة نيمار، النجم البرازيلي ولاعب نادي الهلال السعودي، فى العاصمة الرياض لأول مرة منذ وصوله إلى هناك قادما من نادي باريس سان جيرمان

ظهور صديقة نيمار فى العاصمة السعودية

وظهرت برونا صديقة نيمار، وهي تشارك متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مقطع فيديو لمعالم الرياض، وتوضح درجة الحرارة فى المملكة حيث سجلت 39 درجة مئوية.

وكشفت برونا بيانكاردي، صديقة نيمار، في نهاية المقطع المصور عن تسوقها في أحد المولات بالعاصمة الرياض.

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وكان اللعب البرازيلي نيمار، وصل الرياض الجمعة وهو يرتدي وشاح الهلال، واستقبله مسؤولو ومشجعو الهلال، بالقهوة العربي والورود.

برونا شريكة نيمار تستعرض الرياض وتتسوق 🤩💙. pic.twitter.com/oKsJxYXmpi — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 19, 2023

ونظم نادي الهلال السعودي، حفل استقبال نيمار، أمس السبت، على استاد الملك فهد، وسط حضور جماهيري حاشد.

علاقة نيمار العاطفية مع صديقته برونا بيانكاردي

وفى يونيو الماضى، اعتذر نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لصديقته برونا بيانكاردي، التي أعلنت حملها منه خلال شهر مايو الماضى، لأنه أقدم على خيانتها مع فتاة أخرى تدعى، فرناندا سانتوس، كان قد تواصل معها في 12 يونيو للاحتفال بعيد الحب في البرازيل.

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برونا بيانكاردي البالغة 27 سنة، صديقة نيمار، إحدى المؤثرات البرازيليات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتبر من محيط النجم البرازيلي نيمار والتقى بها الصيف الماضي في البرازيل.

وكان نيمار، مرتبطا سابقا لمواطنته برونا ماركيزين، وهي العلاقة التي استمرت 6 سنوات قبل أن تنتهي دون خلافات كبيرة علنية بين الطرفين والظاهر أن نيمار اختار نفس الاسم برونا لعلاقته الجديدة لكن برونا بينكاردي.