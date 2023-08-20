صدمة لجماهير الهلال، إصابة نيمار وغيابه عن فريقه الجديد

الدوري السعودي، كشف خورخي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال، أن نيمار سيغيب عدة أيام عن الفريق.

وقال خيسوس: نيمار من أفضل اللاعبين في العالم، وسيضيف لنا كثيرًا، لديه إصابة بسيطة ستمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الأيام المقبلة، ولم تتحدد مدة غيابه حتى الآن، ولا أعلم لماذا تم استدعاؤه للمنتخب.

وتابع: "عملنا كل شيء ممكن داخل الملعب، لكن لم نستغل الفرص يجب أن نوجد حلول أكثر في المستقبل".

ويواصل: "سنتحسن هجوميًا بشكل كبير في الأيام المقبلة بعد أن أنضم لنا نيمار، وكذلك المهاجم ميتروفيتش، وخلقنا فرص كثيرة، واستحوذنا على اللعب، لكن لم نتعامل معها بالجودة المطلوبة".

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ويحتل الهلال مؤقتًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد أربع نقاط من خلال فوز وتعادل.

ووصل الفيحاء إلى المركز السادس بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف عن الهلال والفتح.

سقط الهلال في فخ التعادل أمام الفيحاء بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وسجل ساكالا يسجل الهدف الأول للفيحاء في الدقيقة 15 بعدما توغل وراوغ مدافع الهلال ثم صوب في شباك الهلال.

وأحرز عبد الله الحمدان هدف التعادل للهلال في الدقيقة 20 بعد استغلاله كرة مرتدة من حارس الفيحاء ليصوب بقوة في الشباك.

تشكيل الهلال أمام الفيحاء

أعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل فريقه أمام الفيحاء، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وشهد التشكيل غياب كل من المغربي ياسين بونو والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وجاء تشكيل الهلال السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبدالحميد ــ علي البليهي ــ محمد جحفلي ــ ناصر الدوسري

خط الوسط: روبن نيفيز ــ سالم الدوسري ــ ميلنكوفيتش سافيتش

تشكيل الفيحاء اليوم أمام الهلال في الدوري السعودي

حراسة المرمى: ستويكوفيتش.

خط الدفاع: القيضي، الرشيدي، الشويش، البقعاوي.

خط الوسط: السقري، رويز، سيمورت، أونيكورو.

خط الهجوم: سلطان، ساكالا.

خط الهجوم: عبدالله الحمدان ــ مالكوم ــ ميشايل ديلجادو

وقدم الهلال السعودي النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال حفل أقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بحضور 60 ألف متفرج.

وشهد الحفل تقديم الصفقات الجديدة للزعيم وعلى رأسهم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا القادم من باريس سان جيرمان وياسين بونو والبرازيلي مالكوم.

وطرح النادي التذاكر على خمس فئات تبدأ من 20 ريالًا، مرورًا بـ50 و65 و75 ريالًا وانتهاءً بـ250 ريالًا.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نيمار وصل الرياض الجمعة، وبرفقته عدد من أفراد أسرته، استعدادًا لحفل تقديمه للجماهير.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مباراة الرائد ستشهد أول ظهور لنيمار بقميص الهلال في الملعب.

يذكر أن نيمار واحد من 6 صفقات أبرمها الهلال خلال الميركاتو الجاري، إلى جانب الخماسي ياسين بونو، ومالكوم، وروبن نيفيز، وسيرجي سافيتش، وكاليدو كوليبالي.

وكشف ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، موقفه من رحيل النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف الهلال السعودي، بعدما قضى 6 مواسم في "حديقة الأمراء".

وقال ناصر الخليفي في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "من الصعب حتمًا أن نقول وداعًا لأسطورة النادي، لن أنسى أبدًا اليوم الذي وصل فيه نيمار إلى باريس سان جيرمان، ولا ما حققه لنا، لنادينا ومشروعنا على مدى السنوات الست الماضية".

وواصل: "لقد عشنا لحظات غير عادية، سيظل نيمار دائمًا جزءًا من تاريخنا، جزءًا من النادي إلى الأبد، أود أن أشكره هو وعائلته، نتمنى له الأفضل في المستقبل ومغامرته المقبلة".

ومن المنتظر أن يرتدي البرازيلي نيمار جونيور القميص رقم 10 رفقة فريقه الجديد الهلال السعودي.

وكان نادي الهلال السعودي، أعلن ضم البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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