الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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منوعات

دب يثير الذعر في شوارع مدينة روسية (فيديو)

دب، فيتو
دب، فيتو

أثار دب بري الذعر في شوارع إحدى المدن الروسية، إلى أن تمكنت قوات الإنقاذ في وزارة الطوارئ الروسية من القبض على الدب الذي سبب الرعب لدى الناس في شوارع مدينة كاستروما.

شاهد البعض الحيوان عندما كان يتجول في شوارع المدينة يوم أمس الإثنين 21 أغسطس الجاري، فقام المواطنون بإبلاغ قوات الإنقاذ التي سارعت إلى إلقاء القبض عليه ونقله إلى مكان آمن.

وأخيرا، تمكن المنقذون من إنزال الدب من على الشجرة بواسطة سلّم عربة إطفاء، ولم يصب الحيوان أو أي أحد بأذى.

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