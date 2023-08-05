الأحد 06 أغسطس 2023
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منوعات

دب يتسبب في تأخير رحلة جوية من دبي لبغداد ( فيديو)

دب، فيتو
دب، فيتو

فرار دب من القفص تسبب في تأخير رحلة تابعة للخطوط الجوية العراقية من دبي إلى بغداد.

وأظهر فيديو محاولة أفراد أمن ومتخصصين تهدئة  الدب الذي فرَّ من قفصه خلال وجوده على متن الطائرة وسط حالة من الهلع في صفوف المسافرين.

 

إفلات دب من قفص داخل غرفة الشحن

في غضون ذلك، أصدرت الخطوط الجوية اعتذارًا إثر تأخر رحلة عودة من مطار دبي نتيجة إفلات دب من قفص داخل غرفة الشحن في الطائرة.

 

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ونشرت الخطوط الجوية بيانًا أقرت فيه بوقوع حادثة خارجة عن إرادتها، على متن الرحلة من بغداد إلى دبي، والتي أقلت دبًّا أيضًا.

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وقالت الشركة، إن إجراءات شحن الدب جرت بطريقة أصولية، بإجراءات معتمدة عالميًّا، عبر تخصيص قفص وفق شروط الاتفاقية الخاصة بنقل الحيوانات المعتمدة لدى (IATA)".

https://www.tiktok.com/@rawaf_sa/video/7263777098320448769?embed_source=121355059%2C121351166%2C121331973%2C120811592%2C120810756%3Bnull%3Bembed_card_play&refer=embed&referer_url=arabic.rt.com%2Ffunny%2F1484163-%25D8%25AF%25D8%25A8-%25D9%258A%25D8%25AB%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A9-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2587%25D9%2584%25D8%25B9-%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2585%25D8%25AA%25D9%2586-%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2582%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25AF%25D8%25A8%25D9%258A-%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588%2F&referer_video_id=7263831641942985986

وبينت أن الدب خرج من الصندوق المخصص لنقله عند وصول الطائرة إلى مطار دبي، ما استدعى الطاقم إلى التنسيق مع السلطات الإماراتية، التي أرسلت على الفور فريقًا متخصصًا لتخدير الحيوان ونقله إلى خارج الطائرة.

وأكدت الشركة استئناف الرحلة بعد التأكد من عدم وجود ما يؤثر في سلامة المسافرين، دون أضرار.
 

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دبي بغداد مطار دبي الخطوط الجوية العراقية

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