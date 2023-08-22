الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

209 مواطنين يعرضون مطالبهم خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي بسوهاج

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

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كما التقى أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، عددا آخر من المواطنين واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 209 مواطن.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وشكاوى أخرى خاصة بفيزا معاش تكافل وكرامة، وطلبات لتوفير فرص عمل، وإقامة أكشاك، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.

وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على عقد اللقاء الجماهيري بصورة اسبوعية؛ للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، مشيرا إلى إصدار توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية بتخصيص يوم خلال الأسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وحل شكواهم.

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اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة استقبال المواطنين العلاج علي نفقة الدولة توفير فرص عمل

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