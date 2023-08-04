بيراميدز يحتفل بضم يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك (فيديو وصور)

احتفل نادي بيراميدز بالتعاقد مع يوسف اسامة نبيه قادما من نادي الزمالك، بعد انتهاء عقده بالقلعة البيضاء تدعيما لصفوفه بالميركاتو الصيفي الجاري.

ونشر بيراميدز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ظهور يوسف أسامة مستقلا دراجة حتي وصل استاد الدفاع الجوي

بيراميدز يضم يوسف أسامة نبيه

وأعلن نادي بيراميدزعن تعاقده مع المهاجم الشاب يوسف أسامة نبيه، لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حر، في إطار رؤية وخطة النادي للاعتماد على اللاعبين الواعدين ودعم الفريق بأفضل اللاعبين والمواهب الشابة.

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ويوسف أسامة نبيه من أفضل المواهب الشابة في كرة القدم المصرية وهو من مواليد سبتمبر عام ٢٠٠٠، ويبلغ من العمر ٢٢ عاما، ويجيد اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيسر.

ولعب يوسف من قبل في صفوف أندية إنبي وأسوان والزمالك، ويعتبر من أكثر المواهب الشابة التي لفتت الأنظار خلال المواسم الماضية.

جاء ذلك في إطار خطة الإدارة التنفيذية بقيادة المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز في دعم فريق الكرة بأفضل العناصر خلال فترة الانتقالات الحالية استعدادا للموسم الجديد والمشاركات المحلية والقارية.

ويسعى مسئولو نادي بيراميدز للتعاقد مع أربع أو خمس صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تدعيما لصفوف الفريق؛ استعدادا للموسم الجديد.

وتضمن التقرير الفني الذي قدمه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز ضرورة التعاقد مع أربع أو خمس لاعبين منهم رأسي حربة لتعويض رحيل فخر الدين بن يوسف الذي رفض التجديد له بعد انتهاء مدة عقده.

واشترط باتشيكو في الصفقات الجديد التمتع بالخيرات الأفريقية في ظل مشاركة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا.

ويخضع الفريق حاليا لفترة راحة قبل العودة لفترة إعداد الموسم الجديد.

بيراميدز يتعاقد مع المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي

وأعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم نادي يانج أفريكانز التنزاني، لدعم خط الهجوم في الموسم الجديد.

وأنهى ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي تفاصيل انضمام المهاجم الدولي الكونغولي المتميز في إطار خطة الإدارة التنفيذية في دعم صفوف الفريق بأفضل العناصر في مختلف المراكز، خاصة وأن بيراميدز مقبل على مشاركات عديدة محليًّا وقاريًّا، ويبدأ مشواره في منتصف سبتمبر في دوري أبطال أفريقيا وكذلك النسخة الجديدة من الدوري المصري.

وفيستون ماييلي هو مهاجم دولي من الكونغو الديمقراطية ويبلغ من العمر ٢٩ عامًا، وسبق له تمثيل نادي فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يرتدي قميص يانج أفريكانز منذ ٢٠٢١.

ولعب ماييلي ١٧ مباراة في دوري أبطال أفريقيا في وقت سابق وسجل ١١ هدفًا وصنع ٣ أهداف أخرى، كما أنه لعب ٣١ مباراة سابقة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل خلالها ١٨ هدفًا وصنع ٦ آخرين، وهو هداف النسخة السابقة في الكونفدرالية.

وفي الدوري الكونغولي لعب مع فيتا كلوب ١٣ مباراة سجل خلالها ٤ أهداف وصنع ٣، ولعب مع يانج أفريكانز ١٨ مباراة سجل خلالها ١٤ هدفًا وصنع ٣ آخرين.

ولعب المهاجم الدولي ٧ مباريات دولية سابقة مع منتخب الكونغو، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

بيراميدز يجدد لحارسه شريف إكرامي

وأعلن نادي بيراميدز تمديد عقد حارس الفريق المخضرم شريف إكرامي، بعدما انتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم المنقضي.

وجاءت هذه الخطوة من جانب الإدارة التنفيذية للفريق السماوي بقيادة ممدوح عيد، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، والحفاظ على اللاعبين الجيدين وأصحاب الخبرة في الفريق سعيًا لتحقيق البطولات في الموسم المقبل.

رسميا.. مصطفى فتحي مستمر مع بيراميدز

وأعلن نادي بيراميدز الحصول على خدمات مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري وذلك عقب الإعارة لمدة موسم مع النادي.

ووقع مصطفى فتحي عقود انتقاله نهائيا لصفوف نادي بيراميدز لعدة سنوات مقبلة، بعدما أنهى النادي جميع الإجراءات مع التعاون السعودي لإتمام تفاصيل التعاقد.

ويعتبر مصطفى فتحي أحد أهم وأفضل لاعبي الكرة المصرية خلال الموسم المنقضي، حيث سجل العديد من الأهداف بقميص بيراميدز في مختلف البطولات.

ولعب مصطفى فتحي ٣١ مباراة مع بيراميدز في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم سجل ٩ أهداف وصنع ٥، كما شارك في ١٢ مباراة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل خلالها ٤ أهداف، وسجل هدفا كذلك في بطولة كأس مصر.

من جانبه، أكد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز على أن النادي كان حريصا على الاحتفاظ بمصطفى فتحي في صفوف الفريق خاصة وأنه أحد أهم لاعبي الفريق والكل شاهد ما قدمه في الموسم الماضي، والنادي حريص على دعم صفوفه بأفضل اللاعب خاصة في ظل التحضير لموسم جديد قوي للغاية، يشهد المشاركة الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا وغيرها من البطولات المحلية والتي يسعى النادي للتتويج بها جميعا.



بيراميدز يحسم موقف رمضان صبحي

وحسم نادي بيراميدز الجدل حول رحيل رمضان صبحي لاعب الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز: "رمضان صبحي معنا، ولن يغادر في الموسم الجديد".

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز لا يريد الانتقال إلى نادي الزمالك مطلقًا، رغم محاولات مسؤولي القلعة البيضاء التعاقد معه.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس توبوكس: "رمضان يريد العودة إلى الأهلي، وشعرت بأن الباب ليس مغلقًا أمام عودته مستقبلا بعد الحديث بالأمس مع عدلي القيعي رئيس شركة الكرة".

وأضاف: "رمضان صبحي لديه إمكانيات كبيرة، وهناك رغبة داخل الزمالك في ضمه، لكن اللاعب لا يريد اتخاذ تلك الخطوة مطلقًا.

وزاد: "إدارة الزمالك تُدرك أن رمضان يحصل على مقابل مالي كبير، وعرضت عليه إمكانية ضمه مع توفير عقود إعلانية من أجل تعويض الفارق المالي في العقد، لكن اللاعب رفض".