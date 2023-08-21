بيراميدز عن صفقات فيوتشر: صلابة دفاعية وتنوع في خط الوسط (فيديو)

يواصل نادي بيراميدز احتفاله بضم ثلاثي فيوتشر خلال الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد 2023 - 2024.

وكان نادي بيراميدز أعلن رسميا ضم ثلاثي فيوتشر: محمد رضا بوبو ومهند لاشين ومحمود مرعي.

ونشر نادي بيراميدز فيديو للثلاثي وعلق: “صلابة دفاعية، تنوع في خط الوسط، ثلاثي انضم لنا من أجل الكثير من التحديات القادمة”.

وكان نادي بيراميدز، أعلن تجديد تعاقد الجوكر أحمد فتحي ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما انتهى تعاقده بنهاية الموسم الماضي في إطار خطة الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر استعدادا للمرحلة المقبلة، والإبقاء على العناصر المهمة بالفريق وأصحاب الخبرة.

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بيراميدز يعلن التجديد لأحمد فتحي

ويعد أحمد فتحي واحدا من أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية، سواء مع الأندية أو المنتخبات طوال السنوات الماضية، وقرر النادي تجديد عقده ليستمر مع الفريق في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها ووجوده إضافة قوية لبيراميدز الذي يستعد للمشاركة الأولى في دوري أبطال أفريقيا منتصف شهر سبتمبر المقبل.

فتحي هو أحد أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الدوري بعدد ٣٤٧ مباراة سجل خلالها ٢٣ هدفا وصنع ٥٠ هدفا آخرين، وشارك في ٢٩ مباراة بكأس مصر سجل ٦ أهداف وصنع هدفين، وشارك في ١٠٣ مباريات بدوري أبطال أفريقيا سجل ٦ أهداف وصنع ١٥ هدفا، وشارك كذلك في ٢٤ مباراة بكأس الكونفدرالية الأفريقية وصنع هدفا.

ومسيرة فتحي ممتدة منذ ٢٠٠١، ولعب لأندية الإسماعيلي وشيفلد يونايتد الإنجليزي والأهلي وكاظمة الكويتي وهال سيتي الإنجليزي وأم صلال القطري، ومنذ عام ٢٠٢٠ وهو يلعب بقميص نادي بيراميدز.

ويمتلك فتحي مسيرة دولية تاريخية مع المنتخب المصري حيث لعب بقميص الفراعنة ١٣٤ مباراة دولية سجل خلالها ٣ أهداف.

بيراميدز يعلن ضم بوبو

وأعلن نادي بيراميدز حصوله على خدمات لاعب الوسط الدولي محمد رضا بوبو قادما من صفوف نادي فيوتشر، ضمن خطة التعاون المشترك لتعزيز العلاقات بين الناديين اللذين يمثلان مصر في بطولات الأندية الأفريقية خلال الموسم المقبل، وذلك بما يخدم مصلحة الكرة المصرية ويساهم في تطويرها وفق علاقة جيدة تجمع إدارة الناديين.

بيراميدز يضم رسميا محمود مرعي

أعلن نادي بيراميدز رسميا حصوله على خدمات المدافع الدولي محمود مرعي قادما من صفوف نادي فيوتشر، ضمن خطة التعاون المشترك لتعزيز العلاقات بين الناديين اللذان يمثلان مصر في بطولات الأندية الأفريقية خلال الموسم المقبل، وذلك بما يخدم مصلحة الكرة المصرية ويساهم في تطويرها وفق علاقة جيدة تجمع إدارة الناديين.

ويعد محمود مرعي إضافة قوية لخط دفاع نادي بيراميدز الذي يستعد لخوض العديد من المنافسات المحلية والقارية، والبداية منتصف سبتمبر المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يضم مهند لاشين

وأعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع مهند لاشين قادما من نادي فيوتشر، وتعتبر تلك الصفقة الخامسة للفريق السماوي هذا الموسم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر تويتر قائلة: "مقاتل في خط الوسط، مانع هجمات الخصوم عاد لناديه مرة أخرى، مرحبًا بك في بيتك مهند".

بيراميدز يعلن التعاقد مع سيف جعفر

وكان نادي بيراميدز أعلن تعاقده بشكل رسمي مع لاعب الوسط الشاب سيف فاروق جعفر، في صفقة انتقال حر بداية من الموسم الجديد.

وسيف فاروق جعفر هو واحد من أهم المواهب التي ظهرت خلال السنوات الماضية في الكرة المصرية وأظهر إمكانيات رائعة، خلال مشاركاته طوال الفترة الماضية.

بيراميدز يعلن ضم يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك

وكان قد أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع المهاجم الشاب يوسف أسامة نبيه، لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حر، في إطار رؤية وخطة النادي للاعتماد على اللاعبين الواعدين ودعم الفريق بأفضل اللاعبين والمواهب الشابة.

بيراميدز يتعاقد مع المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي

وكان نادي بيراميدز أعلن تعاقده بشكل رسمي مع الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم نادي يانج أفريكانز التنزاني، لدعم خط الهجوم في الموسم الجديد.

وفيستون مايلي هو مهاجم دولي من الكونغو الديمقراطية ويبلغ من العمر ٢٩ عامًا، وسبق له تمثيل نادي فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يرتدي قميص يانج أفريكانز منذ ٢٠٢١.

رسميا.. مصطفى فتحي مستمر مع بيراميدز

وكان قد أعلن نادي بيراميدز الحصول على خدمات مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك عقب الإعارة لمدة موسم مع النادي.

ووقع مصطفى فتحي عقود انتقاله نهائيا لصفوف نادي بيراميدز لعدة سنوات مقبلة، بعدما أنهى النادي جميع الإجراءات مع التعاون السعودي لإتمام تفاصيل التعاقد.

بيراميدز يضم أمو المقاصة

أنهى نادي بيراميدز إجراءات التعاقد مع محمد عادل "أمو" لاعب فريق مصر المقاصة أحد أندية دوري المحترفين تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبلغ محمد عادل 24 عاما ويجيد اللعب في مركز الظهير والجناح الأيمن بجانب دور الارتكاز الدفاعي.

وشارك محمد عادل مع المقاصة في الموسم قبل الماضي بالدوري الممتاز قبل هبوط الفريق لدوري القسم الثاني.

ومن المنتظر أن يعلن بيراميدز عن ضم أمو رسميا خلال الأيام القادمة.