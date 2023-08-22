أسباب تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية للعمال

نص قانون العمل، رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وتعديلاته على آليات، وضوابط تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية للعمال، وحسب نص المادة 60 المعنية بالجزاءات التأديبية، تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية للعمال مع الجزاءات، التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة.

أشكال الجزاءات التأديبية

١ – الإنذار.

٢ – الخصم من الأجر.

٣ – تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

٤ – الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

٥ – تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

٦ – خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.

٧ – الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه.

٨ – الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

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يذكر أن دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب شهد إعلان لجنة القوى العاملة، برئاسة عادل عبد الفضيل، تأجيل مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد الوصول في المناقشات إلى 69 مادة من أصل 267 إجمالي مواد التشريع الجديد.

كواليس عقد جلسات استماع قانون العمل الجديد

يأتي ذلك بعدما عقدت اللجنة عدة جلسات استماع، بحضور ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، اتحاد نقابات عمال مصر، واتحاد التشييد والبناء، وغيرها من الجهات المعنية التي تتماس مع قانون العمل بشكل مباشر أو غير مباشر.

لجنة القوى العاملة تنهي مناقشة 69 مادة بقانون العمل الجديد

ووافقت اللجنة على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، ثم شرعت في مناقشة المواد حتى وصلت إلى المادة 69، وتم إرجاء 14 مادة من هذه المواد لمزيد من المناقشة والدراسة.

قانون العمل الجديد يحتاج إلى مزيد من الدراسة

قرار اللجنة بتأجيل 14 مادة من أصل 69 مادة تم مناقشتها، يشير إلى أن هناك حاجة لإعادة دراسة للقانون بشكل كامل، لاسيما وأنه تقريبا يرتبط بكافة الوزارات.

وشهدت الاجتماعات المتعاقبة حضور ممثلين عن ما لا يقل عن 7 وزارات من الحكومة واتحادات ومؤسسات مختلفة.

ويحتاج مشروع قانون العمل الجديد، إلى مزيد من الدراسة، لذلك قررت لجنة القوى العاملة، التأجيل لإعادة النظر داخل الحكومة ولحسم المواد الخلافية للخروج بقانون متوازن يضمن حقوق كافة الأطراف.

موعد إعادة مناقشة قانون العمل الجديد

وبخصوص موعد إعادة مناقشته في مجلس النواب، فمن المتوقع أن يأخذ وقتا طويلا، لاسيما وأن هذا القانون مطروح للنقاش منذ الفصل التشريعي الأول.