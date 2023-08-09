عالم أزهري: الإسلام دين لا يعرف الجمود والاجتهاد مطلوب من أجل التجديد

قال الدكتور عبداللطيف سليمان، من علماء الأزهر، إن الإسلام دين لا يعرف الجمود، لافتا إلى أن النصوص القرآنية مقدسة، لكن الاجتهاد واعمال العقل فى فهم النص له ضوابط وشروط.

أهمية التجديد في الإسلام

وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس: "ومن يقوم بفهم النص القرآني أو المجتهد يجب ان يكون ضمن ضوابط منها أنه يعلم علوم اللغة التى نزل بها القرآن الكريم، كل كلام ذكر الله فيه اللغة التى نزل بها القرآن تتحدث عن إعمال العقل".

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واستكمل: "يجب ان يكون لديه الكثير من المعلومات، حتى يستخلص معنى يخصه، فنحن فى حاجة إلى هذا التجديد، مينفعش حد لم يقرأ شيئا ويقول انا مجتهد".

وأوضح ان الاجتهاد لابد أن يكون على مقاصد الشريعة الغراء ومنها حفظ النفس والمال والعرض والوطن.

عالم أزهري: الإسلام دين تعقل وتدبر وتأمل

وفي سياق متصل قال الدكتور عبداللطيف سليمان، من علماء الأزهر، إن الإسلام دين يدعو إلى التعقل والتأمل والتدبر، وكان القدوة فى ذلك سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، فحينما تنزل على آيات فكان يبكى، فتقول له السيدة عائشة ما يبكيك يا رسول الله، فيقول لقد نزلت على آيات ويل لمن قرائها ولك يتدبر، وهى قول الله سبحانه وتعالى: "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ".

وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس: "شوف بعد تعليق سيدنا النبى سيرى إن هذه الايات ليست حبر على ورق، شوف القران بيقول إيه اولى الالباب يعنى أصحاب العقول، وهذا تعظيم لقدر العقول فى الدين".

واستكمل: "العقل هو موطن التكليف، يعنى غير عاقل ليس له تكليف ورفع عنه التكليف، والعبادة والحساب حتى يرد إليه عقله".

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