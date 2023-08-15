الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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دين ودنيا

عالم أزهري يحذر من نشر هذه الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي: تعرضك للحسد

الدكتور أبو اليزيد
الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، فيتو

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان من حقه ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عن عمله أو أخباره، ما دام ما ينشره ينفع ولا يضر، لكنه عليه أن يدرك إن بعض الناس محرومة من النعم التي أعطاها الله له. 

خطورة نشر تفاصيل الحياة اليومية على السوشيال ميديا 

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره  ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "لازم تأخد لبالك إن ما تنشره ممكن يأثر في أحد يكون محروم من نعمتك، أو يكون عنده أحزان ومشاكل، خلي بالك إن لما تنشر نعم ربنا انشر بقدر ما يحتاج إليه".

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واستكمل: "لو شغلك أو عملك يتطلب إنك تنشر بعض الصور أو الأمور التي تظهر ما أنعم الله به عليك، عليك ألا تستفز من يتمنون زوال هذه النعم عنك، وبالتالي تعرض نفسك للحسد والحقد".

عالم بالأزهر: علامات الحسد تحتاج لمراجعة الطبيب

وقال الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن الحسد له علامات كثيرة، لكنها مختلطة بالكثير من الأمراض، ولهذا يجب أولا مراجعة الطبيب قبل التفكير في علامات الحسد.

علامات الحسد 

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "علامات الحسد، الأرق الشديد، الصداع الشديد، وجود تقرحات في الوجه، وجود شحوب في الوجه، آلام المفاصل، وشعور الإنسان بالفطور والكراهية لمن حوله، ومشاكل زوجية، ظهور مشكلات بدون أسباب وعدم وجود حل".

واستكمل: "كل هذه العلامات للحسد ليست دليل على الحسد، إلا بعد مراجعة الطبيب، لأن كل الأعراض دي متشابكة مع أمراض عضوية أخرى، فمثلا الاكتئاب أو النفور أو المشاكل التي ليس لها حل هي المشاكل النفسية التى قد تكون دليل إن لم يكن هناك أسباب واضحة، يعني مشاكل بين الزوجين بدون سبب، يبقى حسد، لكن الزوجة أو الزوج أسلوبه وحش، كده في سبب".

هل يعاقب الحاسد بالسجن حتى الموت؟

ومن جانبه فرَّق الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بين نوعين من الحسد، أحدهما الحسد المذموم، وعرّفه بأنه تمني زوال النعمة، والآخر هو الحسد المحمود، الذي عرفه بأنه الغبطة ويعني تمني ما في يد الغير من نعمة مع عدم زوالها عنه، والدعاء لصاحب النعمة بالبركة.  

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية “الناس”، أنه لا يوجد فى الشرع الحنيف ما يشير إلى عقوبة الحاسد بالسجن حتى الموت، موضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا معالجة أنفسنا من الحسد عن طريق قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب  وآية الكرسي، وذكر “أعوذ بكلمات الله التامات”، والرقية التي رقى بها سيدنا جبريل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن نصها "بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك".

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