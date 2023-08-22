الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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دين ودنيا

ما حكم القنوت فى صلاة الصبح؟.. أمين الفتوى يجيب

أحكام القنوت، فيتو
أحكام القنوت، فيتو

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم القنوت فى صلاة الصبح.  

 حكم القنوت فى صلاة الصبح

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "القنوت فى صلاة الصبح هو سنة عند السادة المالكية والشافعية، يعنى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعل هذا، وبالتالى من يفعل هذا يثاب عليه".


واستكمل: "السادة الشافعية إن القنوت عندهم يكون بالجهر بالدعاء، لأن هذا سنة يثاب عليها الإنسان عليها، لكن المالكية الإمام والمأموم كل واحد يدعى فى سره".

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حكم المواظبة على القنوت في صلاة الصبح
 

وفي سياق متصل ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه:" ما حكم المواظبة على القنوت في صلاة الصبح" وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 


المواظبة على القنوت في صلاة الصبح هو ما ذهب إليه كثير من الفقهاء سلفًا وخلفًا؛ وجاء فيه حديثُ أنس بن مالك رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهُ، وَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا"، والحديث رواه جماعةٌ مِن الحُفَّاظ وصَحَّحُوه كما قال الإمام النووي وغيره، وبه أخذ الشافعية، والمالكية في المشهور عنهم؛ فيُستَحَبُّ عندهم القنوتُ في الفجر مُطلَقًا، وحَمَلُوا ما رُويَ في نَسْخِ القنوت أو النهي عنه على أنَّ المتروكَ منه هو الدعاء على أقوامٍ بأعيانهم لا مطلق القنوت.

فمَن قنت في الفجر فقد قلَّد مذهب أحد الأئمة المجتهدين المتبوعين الذين أُمرنا باتِّباعهم في قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، وعلى الأئمة مراعاة ما استقر وجرى عليه العمل في المساجد والبلاد.

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