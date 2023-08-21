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دين ودنيا

من هم أصحاب الفروض في المواريث؟ أمين الفتوى يجيب

الدكتور علي فخر،
الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء

أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال "من هم أصحاب الفروض في المواريث ؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أصحاب الفروض من هم لهم فرض مؤكد في الميراث، وأصحاب الفروض هم ستة: (النصف - الربع - الثمن - الثلث - الثلثين - السدس).

 أصحاب الفروض في المواريث

وأوضح: لكل من أصحاب الفروض:

- أصحاب فرض النصف خمس: (البنت الصلبية - بنت الابن - الأخت الشقيقة - الأخت للأب - الزوجة).

- أصحاب فرض الربع اثنين: (الزوجة - الزوج).

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- أصحاب فرض الثمن واحد: (الزوجة).

- أصحاب فرض الثلثين هم: (نساء أصحاب النصف عند التعدد يعنى (بنتين صلبيتين - بنتى ابن - الأختين الشقيقتين - الأختين للأب).

- أصحاب فرض الثلث هم: (الأم وأولادها).

- أصحاب فرض السدس سبعة: (الأب - الأم - الجد - الجدة - بنت الابن - الأخت للأب - التفرد لأولاد الأم [أخ لأم - اخت لأم]).

أمين الفتوى أكل ميراث النساء بيع للآخرة بالدنيا

كما أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، مفاداه إن والدها توفى وترك ميراث كبير، وقام أخواتها الرجال بالاستحواذ على الميراث من الأراضي، واعطائها وشقيقتها البنات الأربع مبلغ بسيط ما بين 2000 إلى 10000 جنيه، وفق أهوائهم، فما حكم ما فعلوه شرعا؟.

أحكام الميراث

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "الحقيقة في مصطلح مكروه لما يكون في التركة إناث وذكور، في حد يقول راضوا البنات، وكان ليس لهم حق، ممكن تلاقى البنت في ميراثها يتعدى نصف مليون جنيه، ويعطوها 10 آلاف جنيه، من يفعلون هذا يبيعون الآخرة بالدينا، وتسأل عن هذا يوم القيامة".

وتابع: "لو راجل يرضى كده على نفسه، كل ده تحايل على شرع الله، لازم تعطي حق اختك بما يرضى الله، تقولها ليكي نصف فدان، لها الحق تبيعه أو تستلمه، لو حبت تبيع يبقى بسعر السوق ولو حبت تكرم أخوها يجوز".

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