الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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سياسة

بعد واقعة هشام قاسم، فريد زهران يطالب بمعالجة الأمور السياسية بعيدا عن ساحات المحاكم

فريد زهران،فيتو
فريد زهران،فيتو

الحركة المدنية، قال فريد زهران؛ رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أحد أحزاب الحركة المدنية والتيار الحر إنه بسبب خلاف شخصي تقدم كمال أبو عيطة ببلاغ وتم استدعاء رئيس مجلس أمناء التيار الحر؛ الكاتب والناشر هشام قاسم، والذي تم استدعائه بصفته (شاهد)، في بلاغ جرائم معلومات، وكان من المتوقع أن يتم علاج الأمر ورأب الصدع وأن تنجح الجهود المبذولة من قيادات الحركة المدنية في تسوية الخلاف بينهما على خلفية المصلحة الوطنية ورغبة المعارضة ألا يمتد الخلاف لأبعد من ذلك.

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الحركة المدنية 

وأضاف فريد زهران لكن الأمور سارت في مسار مختلف إذ فوجئنا بتحويل هشام قاسم من شاهد إلى متهم ثم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق والإفراج عنه بكفالة بعد ذلك وكان من المنطقي أن يرفض رئيس مجلس أمناء التيار الحر الكفالة نتيجة عدم إحساسه بجدية الاتهام وقام بالطعن على سداد الكفالة وطلب إخلاء سبيله، وعندما قرر قاضي المعارضات الإفراج عنه بدون كفالة تقدم أفراد من قوة مباحث قسم السيدة زينب ببلاغ جديد يتهم هشام قاسم بالسب والقذف والاعتداء عليهم والإساءة إليهم، فتم الحكم عليه بالحبس أربعة أيام على ذمة التحقيق بطريقة لا تطمئن ولا تشي بالخير، وتعيد للأذهان قصص التدوير التي تمت من قبل لمن يفرج عنهم.

وطالب بالإفراج الفوري عن هشام قاسم ومعالجة الأمور السياسية بعيدا عن ساحات المحاكم وقضبان السجون.

 

التيار الحر يطالب بالإفراج عن هشام قاسم 

يذكر أن  التيار الحر قال فى فى بيان له: في خضم انشغال القوى السياسية بالبحث حلول لمشكلات يعاني منها المجتمع للمساهمة في حلها، ومتابعة رموزه لمخرجات الحوار الوطني التي قدمتها القوى السياسية تفاجأنا رغم هذه التطورات في المشهد السياسي برمته، باستدعاء رئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم، للمثول أمام جهات التحقيق القضائية بصفة شاهد في البلاغ المقدم من كمال أبو عيطة.

 

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الحركه المدنية التيار الحر هشام قاسم كمال أبو عيطة حزب الكرامه

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