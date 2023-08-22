الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

تمويل 15 ألف مشروع صغير بـ2.3 مليار جنيه ببني سويف

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فيتو

صرّح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" قد وصل إلى 2 مليار و302 مليون و385 ألف جنيه، استفاد منها  15 ألفا و719 مشروعًا صغيرًا، توفر آلاف من فرص عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك  منذ انطلاق المبادرة في مايو  2015 وحتى نهاية يوليو الماضي  2023م.

 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري، الذي تعده نهى محمد مدير  مبادرة مشروعك على مستوى المحافظة، وتضمن الإشارة إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع "الشباك الواحد" لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

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وثمن المحافظ  المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة في المشروع، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين "غيرالموظفين" وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.

 

وأشار إلى أن هذه المبادرة دعمت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع  الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

 

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