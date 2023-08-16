الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

سائق ومسعف يساعدان سيدة على الولادة داخل سيارة إسعاف ببني سويف

طاقم سيارة اسعاف
طاقم سيارة اسعاف ببني سويف، فيتو

نجح مسعف وسائق بفرع هيئة الإسعاف ببنى سويف، اليوم الأربعاء، في مساعدة سيدة داخل سيارة الإسعاف أثناء عملية الولادة، وتم إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود، والاطمئنان على العلامات الحيوية له خلال نقلها إلى مستشفى الواسطى المركزي.

 

وتلقت غرفة عمليات إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، إخطارًا بوجود سيدة في حالة وضع بمحل إقامتها بمركز الواسطى، وأثناء نقلها إلى المستشفى فى الطريق فاجأتها آلام الولادة.

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طاقم سيارة إسعاف ببني سويف

وتدخل طاقم الإسعاف المكون من محمد حسين وكامل عيد لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وتم نقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي، لمتابعة حالتها وحالة المولود، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة.

 

ووجه أهالي الحالة الشكر إلى طاقم الإسعاف لتدخله السريع وإنقاذ الحالة والمولود، ونقلهما إلى المستشفى لاستكمال باقي الفحوصات.

 

إسعاف بني سويف تنقل 15 مصابًا

وفي سياق آخر، دفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بسيارات إسعاف إلى موقع حادث انقلاب ميكروباص بطريق بنى سويف القاهرة الصحراوى قرب كمين سمسطا وجرى نقل 15 مصابًا إلى مستشفى الفيوم لقربها من مكان الحادث، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

 

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